PR: Scallywag Easter Edition 2020 von Douglas Laing als Videovorstellung durch Timo Lambrecht (BSC)

Eine Presseaussendung der etwas anderen Art hat sich das Bremer Spirituosen Contor für den neuen Scallywag Easter Edition 2020 von Douglas Laing einfallen lassen, der exklusiv für Deutschland abgefüllt wurde: Statt einer schriftlichen Aussendung stellt man den Blended Malt aus Speyside Whiskys in einem Video mit Timo Lambrecht, Head of Marketing & Exclusive Brands und Keeper of the Quaich, den interessierten Whiskyfreunden vor.

Abgefüllt ist der Whisky mit 48% vol., ohne Farbstoffe und Kühlfiltrierung – und man kann ihn bereits beim Onlinehändler seines Vertrauens bestellen. Sollten Sie nach einer Bestellmöglichkeit suchen, können wir Ihnen unsere Seite ausgewählter Onlineshops empfehlen – dann bleibt das Geld auch im Land und hilft mit, Unternehmen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

Hier aber nun das Video:

Timos spirituelle Empfehlung – Scallywag Easter Edition 2020