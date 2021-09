PR: Simple Sample stellt das Dolleruper Live-Tasting Sampleset zum Probierpreis vor

Ein Online-Tasting mit Whisky aus dem nördlichsten Norden Deutschlands, aus der Dollerupper Destillerie nahe Flensburg – das bietet Simple Sample mit dem Dolleruper Live-Tasting Sampleset für ein Live-Tasting am 20. Oktober um 20 Uhr.

Mehr über die Dolleruper Destillerie und das Sampleset (das zu einem attraktiven Preis angeboten wird) in der nachfolgenden Presseinfo:

Simple Sample stellt vor: Dolleruper Live-Tasting Sampleset zum Probierpreis

Deutschlands größter Anbieter für Whiskysamples veranstaltet ein Live-Tasting mit der Dolleruper Destille.

Es handelt sich hier um eine deutsche Destillerie ganz im Norden Deutschlands – unweit von Flensburg entfernt auf der Halbinsel Angeln.

Die Dolleruper Destille stellt sich vor

Ursprünglich 1990 als Süßmosterei gegründet, wurden ab 2003 die ersten Obstbrände in der Dolleruper Destille produziert. Im Jahr 2014 übernahmen unsere Geschäftsführer Werner Sauer und Dr. Axel Hartwig den Betrieb. Beide sind Absolventen des Diplomstudiengangs Brauwesen und Getränketechnologie im bayrischen Weihenstephan mit langjähriger praktischer Erfahrung in der Branche. Bereits 2011 haben Axel und Werner gemeinsam das regionale Bio-Bier Urstrom entwickelt und zu einer heute im ganzen Norden bekannten und beliebten Marke aufgebaut.

Unter der neuen Leitung sind unsere Anlagen umfassend modernisiert und ausgebaut worden. Dadurch konnten wir die Angebotspalette beträchtlich erweitern und dabei sowohl den spezifischen technischen Anforderungen unserer neuen Produktlinien als auch den eigenen höchsten Qualitätsansprüchen kompromisslos mehr als nur gerecht werden.

Die Dolleruper Destille liegt im Schleswig-Holsteiner Landkreis Schleswig-Flensburg auf der Halbinsel Angeln und ist nur wenig mehr als einen Steinwurf von der Flensburger Förde entfernt. Wir sind somit die nördlichste Brennerei auf dem deutschen Festland und dadurch auch ganz bewusst und gewollt vom lokalen Kolorit und Klima geprägt.

Mit dem Neptuns Rhum knüpfen wir neu und innovativ an die alte und ehrwürdige Geschichte der Flensburger Rumtradition an. Unser Molt Whisky wird aus regionaler Gerste gemälzt, gemaischt und gebrannt; auch seine langjährige Reifezeit in Eichenfässern unterschiedlichsten Typs verbringt er hier bei uns in Angeln. Bei unserem breiten Spektrum an Gin haben wir vielfach vor Ort geerntete Botanicals in die Rezepturen eingebunden. Und auch bei den Bränden, Geisten und Likören liegt ein Schwerpunkt auf saisonalen Früchten aus dem hohen Norden der Republik. Viele unserer Produkte sind Bio-zertifiziert und tragen das begehrte Feinheimisch-Siegel.

Diese besondere Sorgfalt bei der Auswahl natürlicher Rohstoffe erster Güte und der liebevolle Umgang unserer erfahrenen und hervorragend ausgebildeten Brennmeister damit während der handwerklichen Produktion auf modernsten, allen aktuellen Standards genügenden Anlagen sorgen für die mehrfach ausgezeichnete Qualität unserer Spirituosen.

Und all das schmeckt man selbstverständlich auch – Überzeugen Sie sich selbst!“

Das Live-Tasting findet am 20.10.2021 um 20:00 Uhr statt!

Mit dabei sein wird Whiskyexperte Paul Hahlbohm, welcher seit diesem Jahr für die Dolleruper Destille tätig ist.

Das Live-Tasting Sampleset besteht aber nicht nur aus Whisky, wir haben hier tatsächlich auch 2 Rhums vertreten.

Die Besonderheit hier: Der Rum wird aber nicht einfach eingekauft und gelagert bzw. gefinisht, sondern selbst destilliert! Der Zuckerrohrsaft wird in höchster Qualität aus Südamerika importiert.

Sie können sich auf folgenden Inhalt im Set freuen:

Corn Whisky

Molt Whisky Typ SPX

Molt Whisky Typ SPX rauchig

Neptuns Rhum

Neptuns Dark Rhum

Flyer und Infomaterialien

Was genau hinter den Produkten steckt, wird natürlich ausführlich im Livestream besprochen.

Durch die Kommentarfunktion können Sie aktiv am Geschehen teilnehmen und die Teilnehmer mit Ihren Fragen löchern.

Aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit der Destillerie und Simple Sample kann dieses Sampleset zum absoluten Probierpreis angeboten werden.

Statt der regulären 42,90€ werden hier lediglich 19,90€ (100 ml = 7,96 €) für das komplette Event aufgerufen.

Simple Sample sagt:

„Finden wir hier die nächste, kleine Perle in Deutschland? Die Eckdaten klingen mehr als vielversprechend und wir freuen uns jetzt schon riesig auf das Tasting mit euch!“

Zu erwerben gibt es das Sampleset exklusiv im Onlineshop von Simple Sample.

https://www.simple-sample.de/p/dolleruper-live-tasting-sampleset