PR: Simple Sample veranstaltet Loch Lomond Live-Tasting mit Brand Ambassador Sebastian Büssing

Gemeinsam Whisky genießen – außerhalb der Familie oder Partnerschaft geht das momentan am Besten in Livetastings am Internet. Und zu genau so einem laden Simple Sample gemeinsam mit Loch Lomond Brand Ambassador Germany, Sebastian Büssing ein – mit der neuen Range und einem optionalen Sample des Loch Lomond 30yo.

Mehr dazu in der PR, die wir erhalten haben:

Simple Sample veranstaltet Loch Lomond Live-Tasting mit Brand Ambassador Sebastian Büssing

Heute möchten wir euch auf unser zweites Loch Lomond Live-Tasting hinweisen!



Dabei sein wird wieder Sebastian Büssing – Brand Ambassador Germany von Loch Lomond.



Wir stürzen uns auf die neue Range und haben auch 2 Kracher mit im Programm!

Details:

Loch Lomond Live-Tasting mit Sebastian Büssing

am 24.02.2021 – 20:00 Uhr auf YouTube und Facebook gleichzeitig

Was wird verkostet?

Inchmurrin 12 – im Set enthalten

Loch Lomond 12 – im Set enthalten

Inchmoan 12 – im Set enthalten

Loch Lomond 14 – im Set enthalten

Loch Lomond 21 – im Set enthalten

Loch Lomond 30 – optional bestellbar

5 Whiskys je 5cl werden also regulär in einem Set enthalten sein.



Dieses Set können wir euch zum Sonderpreis von: 34,90€ (100 ml = 13,96 €) anbieten.

Der Normalpreis hier liegt bei 42,90€.



Den 30 Jahre alten Loch Lomond werden wir im Stream ebenfalls verkosten, ist aufgrund des hohen Preises jedoch nur optional erwerbbar.

Auch hier können wir euch einen Sonderpreis anbieten, dieser liegt bei 39,90€ (100 ml = 79,80 €).

Der Normalpreis ist 44,90€.



Ihr könnt also frei entscheiden: Nur das Set mit allen 5 Abfüllungen oder als i-Tüpfelchen noch den 30er dazu.



Wie auch immer ihr euch entscheidet, wir freuen uns definitiv auf einen lustigen, interessanten und genussvollen Abend mit euch!



https://www.simple-sample.de/c/loch-lomond-live-tasting-2