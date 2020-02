PR: Vorfreude auf „Die Badische“

Auch in diesem Jahr öffnet „Die Badische“ in Offenburg als Messe für Wein, Spirits und Kulinarik wieder ihre Pforten, diesmal vom 8. Mai (Pre-Opening) bis zum 10. Mai.

Vorab und zur Einstimmung der Infotext, den wir von den Veranstaltern bekommen haben:

Vorfreude auf „Die Badische“

Bekenntnis zur badischen Heimat mit den hochwertigen Erzeugnissen Wein, Spirit und Kulinarik

Offenburg. Tradition, Hochwertigkeit und Regionalität. Die Badische steht für diese Werte und ist damit jährlicher Branchentreff für Fachkunden und Eventerlebnis für Endverbraucher. Schwerpunkt der Veranstaltung sind die Bereiche Wein, Spirituosen und Kulinarik. Ergänzt wird die Messe um den Marktplatz mit kulinarischen Spezialitäten aus der Region.

Verbunden mit der Vorfreude auf „Die Badische“ vom 8. bis 10. Mai 2020 bietet die Messe Offenburg für alle Weinfreunde bis einschließlich 7. Mai Tickets für die größte Drehscheibe badischer Produkte zum Vorverkaufspreis von 20 EUR für Samstag und 16 EUR für Sonntag an.

Die Badische hat sich in den vergangenen Jahren zum Besuchermagnet entwickelt. Die Kombination aus Präsentation der badischen Spitzenweine, Edelbränden, Kulinarik und Einkaufserlebnis in der Ortenauhalle und der Baden-Arena hat sich bewährt. Die Messe ist zu einer Verkostungs- und Einkaufsmeile für die Freunde des guten Geschmacks geworden.

Fachbesucher, Gastronomen, Gourmets und Weinfreunde aus der gesamten Region, ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland kommen zur Badische, wenn über 1.000 Weine, Winzersekte und Brände angestellt sind.

Ein attraktives Rahmenprogramm mit Vorträgen und Verkostungen ergänzt die Messe und weckt bei den Besuchern jedes Jahr große Neugier. Auch in 2020 eröffnet die Badische mit der Pre-Night: am Freitag, 8. Mai von 18 bis 23 Uhr. Natürlich können Weine, Sekte und Spirituosen an diesem Abend verkostet und gekauft werden. Neben kulinarischen Köstlichkeiten der Aussteller wird live gekocht.

Tickets für die Badische sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder direkt unter www.reservix.de bzw. www.die-badische.de erhältlich. Die Eintrittspreise liegen im Vorverkauf bei 20 EUR am Sonntag und 16 EUR am Samstag und an der Tageskasse 23 EUR am Samstag und 19 EUR am Sonntag. Tickets für die Pre-Night sind im Vorverkauf für 35 EUR und an der Tageskasse für 40 EUR erhältlich.

Kostenloser Service der Badischen:

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann den kostenlosen Bus-Shuttle ab dem zentralen Omnibusbahnhof, Bussteig 4, nutzen. Im 20-Minuten-Takt steuern die Busse das Offenburger Messegelände an.