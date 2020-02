Serge verkostet: Mortlach en masse

Es gibt sicher Schlimmeres im Leben als sich durch eine Reihe von Abfüllungen aus der Speyside-Brennerei Mortlach durchzukosten. Serge hat sich nach längerer Pause dazu entschlossen, wieder so eine Session durchzuführen. Er lässt diesmal aber die offiziellen Abfüllungen aus dem Vorjahr aus – und auch den Mortlach aus der GoT-Reihe.

Dafür gibt es jede Menge Unabhängige in der Verkostung:

Mortlach 17 yo 2002/2019 (55.5%, Hidden Spirits, cask #MR219): 90 Punkte

Mortlach 12 yo 2006/2018 (48.4%, Douglas Laing, Old Particular, refill hogshead, cask #12579, 367 bottles): 80 Punkte

Mortlach 30 yo 1989/2019 (44.5%, Douglas Laing, Xtra Old Particular, Black Series, refill hogshead, cask #13609, 267 bottles): 90 Punkte

Mortlach 26 yo 1993/2019 (56.2%, Elixir Distillers, Whisky Trail Jazz series, hogshead, cask #85, 190 bottles): 91 Punkte

Mortlach 30 yo 1988/2018 (48.8%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice, refill American hogshead, cask #18/068, 129 bottles): 87 Punkte

Mortlach 2006/2018 (53.4%, Malts of Scotland, sherry hogshead, cask #MoS 18030, 329 bottles): 88 Punkte

Mortlach 11 yo 1989/2000 (59.5%, Scotch Malt Whisky Society, sherry butt, #76.26, 514 bottles): 82 Punkte

Mortlach 14 yo 1990/2005 (43%, Signatory Vintage, sherry butt, cask #05/050, 35cl): 77 Punkte

Mortlach 27 yo 1991/2019 (51.7%, Signatory Vintage, 30th Anniversary, sherry butt, cask #4239, 542 bottles): 90 Punkte

Mortlach 12 yo 2005/2017 (48.4%, Douglas Laing, Old Particular, refill hogshead, cask #11595, 329 bottles): 80 Punkte

Mortlach 10 yo 2006/2016 (55.5%, Svenska Eldvatten, sherry hogshead, cask #SE075, 312 bottles): 81 Punkte

Mortlach 17 yo 1997/2014 (46%, Signatory Vintage, Un-chillfiltered Collection, hogsheads, casks #7165-7166): 78 Punkte

Mortlach 8 yo 2008/2017 (59%, Signatory Vintage, casks #800007-8, 498 bottles): 80 Punkte

Mortlach 22 yo 1997/2019 (56.9%, Silver Seal, My Name is Whisky, sherry cask, cask #10090, 121 bottles): 85 Punkte

77 bis 91 Punkte also – eine beachtliche Bandbreite, mit mehr Treffern am oberen Ende der Skala – kann so unangenehm also nicht gewesen sein. Quod erat demonstrandum.