PR: whic bringt ersten dauerhaft verfügbaren Standard auf den Markt – whic Islay Single Malt Whisky Batch 1

Ein Standard von einem Händler? whic.de geht diesen Weg und bringt einen immer verfügbaren Islay-Whisky heraus, der nur im eigenen Shop verfügbar ist.

Mehr dazu in dem nachfolgenden Infotext:

Ihr Islay-Allrounder für jede Gelegenheit – whic Islay Single Malt Whisky Batch 1

Der Onlineshop whic.de bringt unter seiner Eigenmarke whic erstmals einen eigenen dauerhaft verfügbaren Standard heraus. Mit ihrem whic Islay Single Malt Whisky Batch 1 erscheint ein vanillesüßer, rauchig-maritimer Scotch auf der Bildfläche. Es erwartet Sie Islay in Reinstform.

Mit seinem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis hebt er sich von den immer teurer werdenden Abfüllungen der beliebten Whisky-Insel Islay ab. Glänzen kann er darüber hinaus auch mit seinem stilvollen Design in Mattschwarz mit edlen Gold-Details. Jede Flasche kommt in einer stabilen Tube, die den wertigen Look abrundet.

Wie alle Abfüllungen von whic genießen Sie mit dem Islay Single Malt ganz natürlich. Kein Farbzusatz, keine Kühlfilterung, kein Schnick-Schnack.

„Ich freu mich riesig, dass wir endlich unsere erste Standardabfüllung von Islay Whisky herausbringen. Das Ergebnis ist ein wahres Rockkonzert am Gaumen. Er ist sowohl von außen als auch von innen ein Genuss ist – und das zu einem tollen Preis.“ Arne Wesche Geschäftsführer whic GmbH

Über Islay

Als eine der sechs Hauptregionen für schottischen Whisky hat sich die zweitgrößte Insel der Inneren Hebriden einen Namen mit vorwiegend getorften und rauchigen Whiskys gemacht. Von Brennereien wie Ardbeg, Lagavulin, Laphroaig oder Caol Ila hat garantiert jeder geneigte Genießer bereits gehört. Ein toller Ort, um großartige Whiskys zu produzieren.

Das Islay Single Malt Whisky ist exklusiv bei whic.de erhältlich und kann unter folgender URL gefunden werden: https://whic.de/whic-islay-single-malt-whisky.html