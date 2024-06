Russell’s Reserve stellt ihren 15 Jahre alten Bourbon vor

Russell’s Reserve, zur Campari Gruppe gehörend, kündigt für den kommenden Monat das Erscheinen ihres Russell’s Reserve 15 yo an. Für den Kentucky Straight Bourbon wählten master distiller Eddie Russell und sein Team die Fässer aus, die 15 Jahre lang in Kentuckys „eisigen“ Wintern und „extrem heißen“ Sommern lagerten. Dieser neue 15-Jährige sei allerdings „deutlich anders“ als andere Abfüllungen, die die unter dieser Marke in der Vergangenheit veröffentlicht wurden, wie es bei The spirits business heißt. Russell erklärte:

“While it wasn’t an easy decision to release something other than Russell’s Reserve 13, the added complexity from extended ageing was too exciting to pass up.

It’s been humbling to watch what started as a passion project – a place to celebrate my family’s shared love of Bourbon making – turn into something that’s coveted by collectors the world over.

We stay committed to bottling only the best, and only when it’s ready. This year, that’s brought to life in these bottles of Russell’s Reserve 15-Year-Old.”