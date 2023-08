Schottlands erster vollelektrischer Truck fährt für Chivas Brothers

In Zusammenarbeit in einem Pilotprojekt mit Volvo Trucks stellt Chivas Brothers die erste vollelektrische Zugmaschine vor, die nun auf den Straßen Schottlands fährt. Der Volvo FM Electric 6×2 ist mit einem dreiachsigen Auflieger ausgestattet und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 44 Tonnen. Der Anhänger ist für den Transport von Whisky konzipiert. Er kann ca. 24 Tonnen Whisky pro Fahrt transportieren und pro Tag zwischen 250 und 300 Meilen zurücklegen. Dies entspricht einer jährlichen Laufleistung von mindestens 100.000 Kilometern. Die CO2-Emissionen von Chivas Brothers werden so um 155 Tonnen pro Jahr gesenkt. Chivas Brothers möchte bis 2030 seinen gesamten CO2-Fußabdruck um 50 % zu reduzieren.

Das Pilotprojekt, das von Chivas Brothers langjährigem Speditionspartner McPherson’s verwaltet wird, soll zunächst über einen Zeitraum von zwei Jahren laufen. Anschließend werden Reichweite, Betriebszeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit des Lkw bewertet, um die Machbarkeit einer breiteren Einführung in der Transportflotte von Chivas Brothers in der Zukunft zu ermitteln. In der kommenden Woche soll der neue Truck seine erste Reise antreten.