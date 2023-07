Serge verkostet: Glen Grant, alt und sehr alt

Ein Glen Grant mit dem Alter von 24 Jahren tritt heute gemeinsam mit einem Glen Grant mit 63 Jahren Reifung bei Serge Valentin an, um von ihm verkostet zu werden. Beide sind wahrscheinlich bei uns eher schwer zu bekommen – der Glen Grant 24yo wurde für ein Hotel in Macao abgefüllt, der andere, der Glen Grant 63yo, von Gordon & MacPhail als „Mr. George Legacy Third Edition“ abgefüllt, ist durch seinen Preis in seiner Zielgruppe recht begrenzt.

Aber das soll uns nicht davon abhalten, die Tasting Notes aus der Verkostung zu genießen, die beide darauf schließen lassen, es mit sehr schönen bis großartigen Whiskys zu tun zu haben:

Abfüllung Punkte

Glen Grant 24 yo 1998/2022 (56.1%, The Whisky Blues, for The Antelope Macau, Exclusive Bottlings Series, hogshead, cask #6439, 239 bottles) 89 Glen Grant 63 yo 1959/2023 ‚Mr George Legacy Third Edition‘ (56.5%, Gordon & MacPhail, first fill sherry butt, cask #3665, 368 bottles) 93