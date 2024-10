Serge verkostet: Jura zum Verlieben

Die etwas provokative Übersetzung der Originalheadline “A wee selection of Jura whiskies of the highest quality” haben wir mit Absicht gewählt: Whiskys aus der Destillerie Jura haftet – vor allem im deutschsprachigen Raum – der Ruch eines schwierigen bis nicht besonders trinkbaren Whiskys an. Betrachtet man die Veröffentlichungen vor ein bis zwei Dekaden, so bekommt man eine Idee, wo diese Meinung herrührt, aber wie jede Meinung sollte auch diese immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden, denn sie könnte sich selbst als schal und abgestanden erweisen.

Serge schreibt in seinem Artikel: So wie bei Fettercairn ist bei Jura eine stetige Steigerung in der Qualität und damit in den Bewertungen auf Whiskyfun zu sehen – und die heutige Verkostung ist ein guter Beweis dafür: Fünf Bottlings, von sehr gut bis ausgezeichnet bewertet, wie Sie der Tabelle entnehmen können.

Abfüllung Punkte

Jura 16 yo ‘Perspective No.01’ (46.5%, OB, bourbon + oloroso, 2024) 86 Jura 1989/2023 (47%, S Spirits Shop Selection, hogshead, cask #1113, 259 bottles) 90 Isle of Jura 30 yo 1994/2024 (46%, Whisky Sponge, Decadent Drinks, refill hogshead, 203 bottles) 91 Jura 16 yo 2006/2023 (54.2%, Whisky Age, cask #8001643, barrel, 214 bottles) 89 Isle of Jura 10 yo 2014/2024 (55.6%, Maltbarn, bourbon cask, 263 bottles) 88

Paps of Jura von Islay aus. Bild (c) Lydia Frontczak