Serge verkostet: Scapa im Duett

Heute gehört die Bühne bei Whiskyfun der zweiten aktiven Whisky-Brennereien der Orkneys-Inseln. Die große Schwester, Highland Park, besitzt so viel Strahlkraft, dass die Kleinere, Scapa, gerne übersehen oder vergessen wird. Und viele Abfüllungen, die als Herkunftsangabe lediglich nur ‚Secret Orkneys‘ trugen, ordnete Serge Vaelentin auch eher Highland Park zu, auch wenn sie milder und sanfter waren, wie er in der Einleitung erwähnt. Die beiden Abfüllungen, die heute die Scapa-Session bilden, dürfen auch offiziell den Namen der Brennerei tragen. Und zeigen, was für feine Whiskies aus der Destillerie Scapa kommen können. Zudem seien beide Bottlings mit außergewöhnlicher Sorgfalt ausgewählt worden. Wer allerdings im heutigen Tasting einen Sieger sucht, muss die Notes diesmal bis zum Ende lesen. Unsere gewohnte tabellarische Kompakt-Übersicht stellt diesen nicht dar:

Abfüllung Punkte

Scapa 17 yo 2005/2022 (55.3%, Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice for Kirsch Import, 1st fill bourbon, cask #486, 196 bottles) 88 Scapa 19 yo 2003/2022 (56.7%, OB, exclusive to The Whisky Exchange) 88