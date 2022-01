Serge verkostet: The GlenDronach 50 yo und weitere

Die bislang älteste Abfüllung aus der Highland-Destillerie GlenDronach kündigte sich bereits im Mai des letzten Jahres an. In der us-amerikanischen TTB-Datenbank fanden wir das Label zu The GlenDronach 50 yo, über das Veröffentlichungs-Datum konnten wir allerdings nicht berichten. Nun scheint es so, als würde diese spezielle und seltene Abfüllung in diesem Frühjahr auf dem Markt erscheinen. Denn Serge Valetin schließt seine heutige große GlenDronach-Session mit seinen Tasting Notes zu diesem Bottling, von der nur 198 Flaschen abgefüllt wurden, und die wohl auch ihren Preis haben werden.

Wenig überraschend erreicht The GlenDronach 50 yo in dieser Session die höchste Bewertung. Doch auch die anderen Malts der Highland-Brennerei wissen (bis auf eine Ausnahme) im heutigen Tasting zu gefallen. Welche dies sind, können Sie in unserer Übersicht mit einem Blick sehen:

Abfüllung Punkte