Serge verkostet: The Olympic Sessions Teil 15

Zum letzten Mal, oder möglicherweise auch nur vorletzten Mal, stellt sich Serge Valentin erneut auf Whiskyfun eine Tasting-Weltreise als Olympic Session zusammen. Wir beginnen in Bulgarien. Isperitus ist der erste Whisky und Single Malt aus diesem Land, der auf Whiskyfun einen Platz in einer Verkostung findet – er hält bei seiner Premiere eine respektable Bewertung. Über Israel und den USA geht weiter bis nach Ost-Asien, die beiden letzten Stationen der heutigen Reise heißen Taiwan und Japan. Die heute verkosteten Whiskys und ihre jeweiligen Bewertungen in unserer Übersicht:

Abfüllung Punkte

Isperitus (43%, OB, Bulgaria, single malt, rum barrel finish, 1,800 bottles, 2024) 83 Milk & Honey ‘Elements Sherry Cask’ (46%, OB, Israel, +/-2024) 84 Milk & Honey 4 yo 2018/2023 (65.8%, Whisky Concerto, Israel, STR, cask #0505, 175 bottles) 84 Wild Turkey ‘Rare Breed’ (58.4%, OB, USA, Kentucky Straight Bourbon Whiskey, +/-2024) 87 Nantou 5 yo ‘Batch 2’ (52%, That Boutique-y Whisky Company, Taiwan, 10th Anniversary, 281 bottles, 2022) 85 Chichibu 8 yo 2014/2024 (56.4%, Adelphi, Japan, cask #3822, 215 bottles) 91