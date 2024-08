Seit 2017 ist der Weisshaus Shop in Tirol eine Ardbeg Embassy, und nennt sich stolz die erste Ardbeg Embassy im Westen Österreichs. Bereits 2022 suchte Andreas Osler vor Ort in den Warehouses der Brennerei auf Islay aus den privaten Beständen bei Ardbeg zwei besondere Fässer aus, und füllte diese für seine Kunden ab (wir berichteten). Heute stellt der Weisshaus Shop eine weitere Weisshaus Shop x Ardbeg Abfüllung vor: Über 11 Jahre konnte sich der Malt im Fass Nr. 3201, ein ehemaliges Bourbon-Fass, entwickeln, bis dieser dann mit 56,2% Vol. abgefüllt wurde. Ardbeg Private Reserve Single Cask 3201 Whisky ist auf 180 Flaschen limitiert und online im Weisshaus Shop erhältlich.

Mehr zu diesem Bottling finden Sie nachfolgend in der Mitteilung, die wir vom Weisshaus Shop erhalten haben:

Weisshaus Shop x Ardbeg: Eine glorreiche Zusammenarbeit führt zu Fass Nr. 3201

Seit 2017 nennt sich der Weisshaus Shop stolz die erste Ardbeg Embassy im Westen Österreichs. In dieser Partnerschaft sind bereits zwei Private Reserve Abfüllungen entstanden, die durch ihre besondere Qualität überzeugen. Nun erweitert das Fass Nr. 3201 diese exklusive Zusammenarbeit und zelebriert den charakteristischen Ardbeg-Stil auf eine besondere Weise. Bei einer persönlichen Verkostung hob Andreas Osler, Geschäftsführer des Weisshaus Shops, hervor:

„Ein herausragendes Beispiel dafür, wie eindrucksvoll ein junger Whisky in Fassstärke aus einem erstklassigen Fass den charakteristischen Stil von Ardbeg verkörpern kann. Eine solch außergewöhnliche Rarität sollte man sich nicht entgehen lassen.“

Der Ardbeg Private Reserve Single Cask 3201 Whisky

Das Einzelfass, exklusiv für den Weisshaus Shop reserviert, begann seine Reifung am 1. August

2012. Über 11 Jahre hinweg entwickelte sich der Whisky im ehemaligen Bourbon-Fass und vertiefte dabei seine typischen Ardbeg-Eigenschaften. Das Ergebnis ist ein Whisky, der sowohl in der Nase als auch am Gaumen mit Torfnoten und einem Hauch von moosigem Lagerfeuer überzeugt. Mit einer weltweiten Limitierung auf 180 Flaschen verkörpert dieses Kleinod die klassischen Merkmale der Destillerie.



Tasting Notes

Farbe: Strohgold



Nase: Der Auftakt zeigt sich opulent mit Noten von erdigen und tiefgründigen Kräutern. Fruchtnuancen von Limette und Kiefernharz, Holunderblüten und Wacholder vermischen sich mit Rauch. Süße Einschlüsse von gerösteter Vanille türmen sich auf und werden durch feine Gewürze und trockene Noten von Zartbitterschokolade wunderbar ausbalanciert. Mit einem Tropfen Wasser umhüllt einen der Rauch sofort und versetzt einen an ein moosbewachsenes Lagerfeuer am Meer, mit knisterndem Torf und glühender Holzkohle, mit Kamille, Zeder und Heidekrautblüten.

Gaumen: Am Gaumen gibt es eine Explosion von Süße und einen kräftigen, torfigen Schlag. Zerstoßene schwarze und weiße Pfefferkörner prickeln auf der Zunge, zusammen mit anderen Gewürzen wie Lakritze. Eine Welle von Salzigkeit wird durch saftige Limonenmarmelade ausgeglichen.



Finish: Im Abgang werden erdige Kaffeenoten von teerigem Torf, zähem Torffett und Chiliwürze begleitet.