Neu bei irish-whiskeys.de: Fercullen Single Malt Cask Strength für den deutschen Markt

Vor etwa einem Jahr veröffentlicht die Powerscourt Distillery (unseren Bericht über unseren Besuch der irischen Brennerei finden Sie hier) ihren ersten eigenen ersten selbst destillierten Single Malt. Dem First Release des Fercullen Single Malt folgt nun Fercullen Single Malt Cask Strength. Diese Abfüllung ist die erste der nun jährlich erscheinenden Cask Strength Edition, und ab sofort im deutschen Fachhandel sowie ausgewählten Onlineshops erhältlich.

Hier alle Infos, die wir dazu vom Importeur Irish-Whiskeys.de erhalten haben:

Fassstarker Fercullen Irish Single Malt aus der Powerscourt Distillery

Ein Jahr ist es her seit dem die irische Powerscourt Distillery mit dem Fercullen Single Malt den ersten selbst destillierten Whiskey veröffentlichte. Hiervon erscheint nun die fassstarke Version in Form eines jährlichen Sonderreleases. Fercullen Single Malt Cask Strength in der 2024er Edition ist ab sofort in Irland und Dank Importeur Irish-Whiskeys.de auch direkt in Deutschland erhältlich.

Neue 2024er Edition: Fercullen Single Malt Cask Strength

Mit Fercullen Single Malt Cask Strength 2024 bringt die Powerscourt Distillery aus dem County Wicklow ihren regulären Fercullen Single Malt in einer fassstarken Edition heraus. Destilliert zu 100 Prozent in der Brennerei, vor Ort in Ex-Bourbonfässern gereift und mit 56,6 Prozent Alkoholvolumen abgefüllt, demonstriert diese spezielle Abfüllung die volle Aromenstärke des Malt Whiskeys aus der Powerscourt Distillery.

Dazu ist Fercullen Single Malt Cask Strength 2024 die Auftaktabfüllung zu einer jährlichen Reihe. Hiermit möchte das Team um Lead Distiller und Blender Paul Corbett Whiskeygenießer einladen, die Entwicklung der Brennerei und ihrer Fercullen Whiskeys über die Jahre zu verfolgen. Dabei ist die Eröffnung mit der 2024er Edition durchaus sehr gelungen.

Vol.%: 56,6 %

Füllmenge: 0,7 Liter

Tasting Notes

Aroma: brauner Zucker, eingekochter Apfel & Rhabarber, Toffee, Vanillesoße

Geschmack: süße Milchcreme, Shortbread, eingekochte Birne

Nachklang: Vanillesoße, Pfeffer, Muskat, Leder

UVP: 59,90 €

Fercullen Single Malt Cask Strength 2024

Mareike Spitzer von Importeur Irish-Whiskeys.de beschreibt den neuen Fercullen Single Malt Cask Strength 2024 wie folgt:

“Die Fassstärke hebt das hohe Niveau des Standard-Fercullen nochmal auf ein anderes Level. Die im Fercullen Single Malt bei 46 Prozent dominanten Vanille- und süßen Fruchtnoten – vor allem Apfelkuchen – sind in der Cask Strength Edition verstärkt. Ein großartiger Whiskey mit außergewöhnlich intensivem Finish.”

Fercullen Single Malt Cask Strength 2024 ist ab sofort im deutschen Fachhandel sowie ausgewählten Onlineshops erhältlich.