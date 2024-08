Don’t mouse around – The Caskhound veröffentlicht die siebte Abfüllung der Animals of Scotland-Reihe

Nur seine Herkunfts-Region gibt die Abfüllung der Animals of Scotland-Reihe von Tilo Schnabel aka The Caskhound Preis. Der Mystery Malt aus der schottischen Speyside kommt aus einem Ex-Bourbon Hogshead, das Label, wie immer mit einer Illustration der schottischen Künstlerin Lana Mathieson, ziert eine Destillerie-Maus.

Mehr darüber im Infotext, den wir von Tilo Schnabel erhalten haben:

„The right Dram to get your Whiskers up“:

THE CASKHOUND setzt mit der neusten Abfüllung der ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe fruchtig-süße Akzente

Ein köstlicher SECRET SPEYSIDE Whisky aus dem Hause THE CASKHOUND sorgt mit vielschichtiger Fruchtigkeit und cremiger Süße für belebende Genussmomente an heißen Tagen.

Mit dieser Einzelfassabfüllung geht die ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe in die siebte Runde – und diesmal wird es höchst mysteriös. Denn aus welcher der vielen Brennereien in Schottlands größter Whiskyregion der Tropfen stammt, ist selbst THE CASKHOUND-Spürnase Tilo Schnabel nicht bekannt … was er aber sehr wohl weiß: der 16 Jahre alte, im Ex-Bourbon Cask gereifte Single Malt versteht es, mit seinem Speyside-typischen Bouquet aus hellen Früchten, würziger Honigsüße und sahnigen Karamellnoten gekonnt Nase und Gaumen zu verzaubern!

Wie bei den ANIMALS OF SCOTLAND üblich, ergänzt auch diesmal eine zauberhafte Illustrationen der schottischen Künstlerin Lana Mathieson die Abfüllung in passender Weise. Die Schnurrhaare der kleinen Destillerie-Maus, deren Porträt das Label des SECRET SPEYSIDE ziert, zucken quasi schon vor Begeisterung. Schließlich kennt sich der neugierige kleine Nager bestens in allen Brennereien und Warehouses der Speyside aus. Und fast hätte sie uns doch noch verraten, aus welcher Quelle der geheimnisvolle Speyside Malt stammt. Doch nichts da: auch kleine Kenner können genießen, und schweigen …

Don’t mouse around – unlock this Malt’s Mysteries

Welche geschmacklichen Geheimnisse unser Mystery Malt birgt, wollen wir Ihnen aber nicht verheimlichen. In der Nase verwöhnt er mit sommerlich-floralen Noten und der üppigen Süße von Dosenfrüchten, untermalt von Marzipan & Toffee sowie samtigen Honignoten. Am Gaumen entfaltet sich eine harmonische Kombination aus Karamell, Würze und einem üppigen Potpourri reifer heller Früchte. Die langjährige Reifung im klassischen Ex-Bourbon Hogshead haben dem Whisky eine samtige Textur und einen langen, wärmenden Abgang verliehen, der von einer dezenten Würze begleitet wird. Vollmundig, frisch und subtil zugleich, wird dieser fast typische Speyside Malt nicht nur Kennern und Freunden Bourbon-gereifter Whiskys Freude machen.

„Animals of Scotland“-Collection: SECRET SPEYSIDE

Speyside Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre alt (2007/2024) • 54,8 % ABV Natural Cask Strength

Fully matured in an Ex-Bourbon Hogshead

Auflage 318 Flaschen (0,7 l) à 99,90 Euro (UVP)

Tasting Notes

Nose: Der enigmatische Speysider startet mit einer feinen, fast weinartigen Säure, die leicht und sommerlich frisch wirkt; daran anschließend umfängt uns die cremige Süße von Honigwein und etwas prickelndes Brausepulver, gefolgt von Fruchtbowle mit exotischen Dosen-früchten, Weingummi, floral-blumigen Noten, Marzipan, Sahne-Toffee und ein paar frischen Apfelschnitzen …

Palate: Ein weicher & cremig-süßer Antritt verwöhnt uns mit viel Toffee & Würze, danach macht sich die prickelnde Frische von Pfirsichbowle bemerkbar, um von trockener Eichen-würze und der Fruchtigkeit von Mirabellen, Granny Smith-Äpfeln und Birnenspalten mit Schokoladenraspeln abgelöst zu werden, zuletzt melden sich aromatische Noten von Kräuterhonigdrops.

Finish: Lang & wärmend, mit delikater Würze, Bitterschokolade, einem Hauch von Frucht und trockenen, leicht bitteren Eichennoten.

FAZIT: Ein sommerlich-frischer Fruchtkorb mit versteckter Tiefe!

Genießen können Sie den Speyside Malt, wie Sie es von THE CASKHOUND gewohnt sind: ungefärbt, unfiltriert und in natürlicher Fassstärke. Zu erhalten ist der Tropfen ab dem 15. August 2024 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern. Weitere Abfüllungen der ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe warten ebenfalls bereits auf ihren Release – mehr Infos dazu in Kürze …

