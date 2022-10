Serge verkostet: Zwei aus Oban

Die Brennerei Oban, mitten im gleichnamigen Ort an der West-Küste Schottland gelegen, veröffentlicht nicht sehr viele Abfüllungen. Das Standard-Portfolio ist eng begrenzt und übersichtlich, gelegentlich finden sich Abfüllungen innerhalb der jährlichen Special Releases des Eigentümers Diageo, so zum Beispiel in diesem Jahr. Diesem Bottling an die Seite stellt Serge Valentin heute die Distiller’s Edition aus dem Jahr 2021, und findet: Beides tolle Tropfen. Die heutigen Benotungen auf Whiskyfun sehen so aus:

Abfüllung Punkte

Oban 2007/2021 ‚Distiller’s Edition‘ (43%, OB, Montilla fino finish, batch #OD 170.FC) 87 Oban 10 yo ‚The HIdden Paradise of Black Rock‘ (57.1%, OB, Special Releases 2022) 85