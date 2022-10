Serge verkostet: Zwei Originalabfüllungen aus Glen Grant

„Arguably the best whiskies in the world“ werden in diesem Jahr von etwa 17 Ausstellern präsentiert, wobei sich die Vielfalt des Angebotes auch durchaus ins Kulinarische erstreckt. Diverse Tastings in den Weinkellern des Schlosses wird es auch geben!

Hinter dem Whisk[e]y Pur Festival steht schon immer die Idee, Whisky-Freunden vorallem diejenigen Whiskys nahe zu bringen, die sich ausserhalb der industriellen Massenproduktion bewegen. Die Aussteller beim Whisk[e]y Pur Festival sind ausgewiesene Kenner und führen die Gäste durch eine Reihe handverlesener Whiskys und alles, was einen guten Whisky begleiten kann.

Der Eintritt beträgt 10 Euro inkl. Glas und gilt für beide Tage. Tickets gibt es vor Ort.