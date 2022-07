Und wieder gehen zwei schöne Preise bei internationalen Wettbewerben an die Whiskys von Seven Seals – diesmal beim Meininger’s International Spirits Award, in dem eine Fachjury Spirituosen verkostet und bewertet. Gold gab es dort für den Seven Seals Port Wood Finish und der Seven Seals The Age of Aquarius – mehr darüber in der nachfolgenden Presseaussendung:

Seven Seals gewinnt zweimal Gold beim Meininger’s International Spirits Award

Erneut räumen die Seven Seals Single Malt Whiskys mit Gold Awards für den Port Wood Finish und den The Age of Aquarius gross ab.

Stans, 27. Juli 2022

Beim Meininger’s International Spirits Award, werden der Seven Seals Port Wood Finish und der Seven Seals The Age of Aquarius jeweils mit einer Gold-Medaille ausgezeichnet. Der rauchige Seven Seals The Age of Aquarius wird dabei für seine Balance und den harmonischen Körper gelobt und beim Seven Seals Port Wood Finish wird die würzige Süsse und die florale Frische hervorgehoben.

Der Meiningers International Spirits Award ist der grösste Spirituosen-Award des deutschsprachigen Raumes. Durch die Richtlinien des Meininger’s International Spirits Award, werden lediglich 30 % aller eingesendeten Spirituosen mit einem Award ausgezeichnet. Somit wird garantiert, dass nur die wirklich besten Spirituosen mit einem Award ausgezeichnet werden.

Seven Seals freut sich über dieses ausgezeichnete Ergebnis beim Meininger’s Spirits Award. So zeigt es sich wiederholt, dass Seven Seals, mit seinem beschleunigten, ökologisch und ökonomisch verbesserten Verfahren, hervorragende Whiskys herstellen kann, welche weltweit verschiedensten Whiskyliebhabern viel Freude bereiten.

Die Seven Seals Fans dürfen sich auch in Zukunft auf neue, innovative und qualitativ hochstehende Produkte freuen.

www.7sealswhisky.com