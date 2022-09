Auch bei der New York World Wine & Spirits Competition gewinnt Seven Seals einige Auszeichungen, darunter auch die höchstmögliche Auszeichnung Double Gold. Welche Single Malt Whiskys von Seven Seals einen Award erhielten, lesen Sie in der Informationen, die wir von Seven Seals erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Seven Seals trumpft in New York erneut groß auf!

An der New York World Wine & Spirits Competition gewinnt Seven Seals mit der Classic Line zwei Gold-Medaillen sowie einmal Doppel-Gold

Stans, 09. September 2022 – Bei der New York World Wine & Spirits Competition gewinnt der Seven Seals Port Wood Finish mit einem Double Gold Award die höchstmögliche Auszeichnung. Zusätzlich gewinnen der Seven Seals Peated Port Wood Finish und der Seven Seals Sherry Wood Finish je eine Gold-Medaille. Mit diesem Ergebnis beweist Seven Seals zum wiederholten Male, dass die Seven Seals Classic Line zu den besten Single Malt Whiskys gehört und in jeder guten Whisky-Sammlung einen Platz verdient hat.

Die New York World Wine & Spirits Competition ist das Ostküsten-Pendant zur San Francisco World Wine & Spirits Competition und wird wie diese von The Tasting Alliance durchgeführt. Die Jury besteht aus bekannten Grössen aus der New Yorker Bar-Szene und den renommiertesten Whisky-Experten der US-Ostküste. Nach einem Blind Tasting entscheidet die Jury zusammen, welche Bewertung für die degustierten Whiskys vergeben wird und nur die besten Whiskys der Competition erhalten einen Double-Gold-Award.

Seven Seals freut sich über dieses ausgezeichnete Ergebnis an der New York World Wine & Spirits Competition. So zeigt es sich wiederholt, dass Seven Seals, mit seinem beschleunigten, ökologisch und ökonomisch verbesserten Verfahren, hervorragende Whiskys herstellen kann, welche weltweit verschiedensten Whiskyliebhabern viel Freude bereiten.

Die Seven Seals Fans dürfen sich auch in Zukunft auf neue, innovative und qualitativ hochstehende Produkte freuen.

www.7sealswhisky.com