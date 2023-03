Die irischen Whiskeyproduzenten bereiten sich und uns auf den St. Patrick’s Day vor, der ja am 17. März dieses Jahres gefeiert wird. Von Jameson gibt es dazu einen Drinkvorschlag, der eigentlich eine freundliche Erinnerung an einen Klassiker ist: den Jameson, Ginger Ale & Lime, der Ihnen auch von uns wärmstens ans Herz gelegt sei.

Das Rezept dafür und einige weitere Infos gibt es untenstehend. Von uns derweilen mal ein herzliches und freundliches Sláinte!

St. Patrick’s Day 2023: Sláinte mit Jameson Irish Whiskey

Jedes Jahr am „grünen Feiertag“ lassen die Iren ihren Schutzheiligen St. Patrick hochleben – und die ganze Welt feiert mit. Auch wenn hierzulande die Donau nicht grün eingefärbt wird und keine großen Paraden stattfinden, so gibt es doch verschiedene Arten, den St. Patrick’s Day gebührend zu feiern. Fest steht, ein Schluck des köstlichen Jameson Irish Whiskey ist am „St. Paddys Day“ nicht mehr wegzudenken.

Must-Drink am St. Patrick’s Day: Jameson, Ginger Ale & Lime

Der „grüne Feiertag“ lädt auch dieses Jahr dazu ein, gesellige Momente mit den Liebsten zu genießen und schöne Erinnerungen zu schaffen. Ob im Pub mit Freunden oder zuhause – Jameson, Ginger Ale & Lime ist der perfekte Drink für den St. Patrick’s Day. Im Mix mit dem spritzigen, leicht herben Ginger Ale und kombiniert mit einer Limette wird Jameson Irish Whiskey zum köstlichen Drink. Damit ist Jameson, Ginger Ale & Lime, der mit seinem einzigartig frischen Geschmack Whisky-Kenner und Whisky-Einsteiger gleichermaßen begeistert, der Must-Drink für schöne Momente am St. Paddy’s Day.

Zutaten

4 cl Jameson Irish Whiskey

12 cl Ginger Ale

1 große Limettenspalte

Eiswürfel

Zubereitung

Ein Highball-Glas mit Eiswürfeln befüllen. Jameson Irish Whiskey hinzugeben, mit Ginger Ale auffüllen und kurz umrühren. Dazu kommt noch ein Spritzer Limettensaft, die restliche Limettenspalte direkt ins Glas geben.

Sláinte!

Neue Markenkampagne von Jameson Irish Whiskey: „It’s the spirit we share”

Auch überrascht Jameson Irish Whiskey zum größten Feiertag der Iren mit einem neuen Claim. Der Fokus der crossmedialen Kampagne liegt auf dem Wunsch nach mehr Geselligkeit. „It´s the spirit we share“ ruft dazu auf, gesellige Momente mit den Liebsten zu verbringen und die schönen Erinnerungen hervorzurufen. Die Jameson Community soll zudem ermutigt werden, Menschen kennenzulernen, mit denen sie eine besondere Verbindung teilt.

Jameson erfüllt Sehnsucht nach Zugehörigkeit & Geselligkeit

Durch gemeinsame Erlebnisse und Wertvorstellungen entstehen Freundschaften, die uns verbinden. Jameson greift mit der neuen Kampagne genau dieses Gefühl auf und ermutigt alle Genießer:innen dazu, neue Freundschaften zu schließen und gesellige Momente miteinander zu teilen. Denn dafür steht der irische Whiskey: Ehrlichkeit – Offenheit – Verbundenheit. Für ein Leben mit mehr Freude, Authentizität und bedeutenden Freundschaften.

Mehr Informationen unter: www.pernod-ricard.at/jameson