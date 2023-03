Neues von Tilo Schnabel aka The Caskhound:

Die sechsteilige Serie The Great Sherry Cask Xperience findet heute mit dem Erscheinen des Kapitels Nr. 6 ihren Abschluss. Der abschließende Halt aus der Reise durch die Welt der Sherryfass-Reifung ist ein Single Malt Whisky der spanischen Brennerei LÍBER, der eine 22-monatige Nachreifung in einem Palo Cortado Sherry Quarter Cask genoss.

Hier alle Infos zur neuen Abfüllung inklusive Bestellmöglichkeit:

The Caskhound präsentiert: The Great Sherry Cask Xperience – Chapter 6

Der krönende Abschluss der spannenden Reise durch die Welt der Sherryfass-Reifung

Freunde von Sherry Cask-Whisky und Sammler der Reihe sollten aufhorchen: Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND schließt mit Kapitel sechs die limitierte Abfüllungsserie THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE ab und trumpft dabei noch einmal ordentlich auf. So rundet die 22-monatige Nachreifung in einem Palo Cortado Sherry Quarter Cask den jungen Single Malt aus dem Hause Líber vortrefflich ab und sorgt dabei für delikaten Genuss. Freuen Sie sich auf ein besonders geschmackvolles Finale unseres kleinen Whisky-Abenteuers, das Sie ab dem 3. März 2023 bei ausgesuchten Fachhändlern erwartet.

Eine außergewöhnliche Whisky-Geschichte in sechs Kapiteln

Die sechs Chapter (Kapitel) der THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE ermöglichen es Kennern wie Entdeckern Sherryfass-gereifter Whiskys, auf besondere Weise die geschmackliche Bandbreite einer Nachreifung unter Einfluss unterschiedlichster Sherry-Sorten wie Moscatel, Oloroso, Pedro Ximénez, Amontillado, Pajarete und Palo Cortado zu erfahren.

Wie bei den vorangegangenen Kapiteln wurde ein für 4 Jahre in einem Vintage Pedro Ximénez Sherry Fass gereifter Single Malt Whisky der spanischen Brennerei LÍBER in ein besonderes Quarter Cask eingefüllt – diesmal vorbelegt mit rarem Palo Cortado Sherry. Die anschließende fast 2-jährige Nachreifung in dem von CASKNOLIA handgefertigten 125-Liter-Fass sorgt durch dessen Größe für erhöhten Kontakt zwischen Destillat und Behältnis und garantiert somit ein wahres Füllhorn intensiver Aromen …

THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE – Chapter 6

Spanish Single Malt Whisky • 5 Jahre alt (07.2016/12.2022) • 53,9 % ABV

First Fill Vintage Pedro Ximénez Sherry Cask Matured +

22-monatiges Finish im First Fill Palo Cortado Quarter Cask,

Auflage 229 Flaschen (0,5 l) à 57,90 Euro (UVP)

Palo Cortado gehört zu den elegantesten der klassischen Sherrys Andalusiens, da er die Subtilität eines Amontillado mit der Komplexität eines Oloroso Sherry kombiniert. Er ist dabei eine echte Rarität – entsteht er doch in der Regel durch Zufall bei der Sherryherstellung, wenn sich beim Ausbau ein Fino Sherry unbeabsichtigt in Richtung Oloroso entwickelt. Dabei wird die Florhefe ausgefällt und der Wein einer stärkeren Oxidation ausgesetzt. Der so entstandene Sherry wirkt zugleich rund, tiefgründig und ausladend mit einem Nachhall von weichen und delikaten Aromen. Im Chapter 6 wird nun die intensive Süße und Fruchtigkeit der Reifung im PX Sherry Fass perfekt von der aromatischen Vielfalt des Palo Cortado – u. a. Zitrusnoten, bittere Orangen, Gewürze, Nüsse und Mandeln – abgerundet. Eine überaus harmonische Verbindung, deren Facettenreichtum man sich nicht entgehen lassen sollte …

Nase: Karamell, Nussnougatcreme, etwas Möbelpolitur, Vanille, getrocknete Feigen

Geschmack: Weiches & öliges Mundgefühl, samtige Honigsüße, gefolgt von nussigen Aromen, Gewürzen und Trockenfrüchten, Mandeln und dunkler Schokolade

Abgang: sehr lang & weich, mit der Süße von spanischem Turrón, Kakaopulver, eine angenehme Trockenheit, die in Eichenwürze endet

Tip: Gönnen Sie dem Chapter 6 ruhig etwas Zeit im Glas, damit er sich voll entfalten kann …

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.

THE CASKHOUND | Tilo Schnabel | info@thecaskhound.de | www.thecaskhound.de