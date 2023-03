Neu von 82 Chapters to Newcastle: Caol Ila 12 yo mit Finish in einem Tequila Fass

Ein ganz besondere Abfüllung stellt der unabhängige Abfüller 82 Chapters to Newcastle in seiner heutigen Pressemitteilung vor: Der 12 Jahre Caol Ila erhielt ein besonderes Finish, das bis vor wenigen Jahren so in der Form nicht möglich war.

Was an diesem Finish das Besondere ist, und wie Sie diese Abfüllung erwerben können, lesen Sie folgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Der neueste Streich aus dem Hause 82 Chapters to Newcastle

Der unabhängige Abfüller „82 Chapters to Newcastle“ veröffentlicht einen 12-jährigen Caol Ila mit Finish in einem Tequila Fass.

Eine ganz besondere neue Abfüllung feiert heute seine Veröffentlichung: Der erste offizielle Caol Ila (inklusive Namensrechten, in Fassstärke, mit Altersangabe) mit Finish im Tequila Fass ist ab heute im Handel verfügbar. Dieser Fasstyp wurde erst 2019 durch die Scotch Whisky Association erlaubt. Daher finden sich bislang erst vereinzelt Abfüllungen aus Tequilafässern auf dem Markt.

„Wir wollten einen besonderen Caol Ila kreieren, aber dennoch sollte das Finish im Hintergrund bleiben. Nicht alle Tequila Finishes auf dem Markt überzeugten uns. Mehr ist nicht immer besser“

, so Phil Ramthun (Markenbotschafter) zum Projekt. Nach knapp neun Monaten im Finishing-Fass wurde der Whisky dann in die Flasche gebracht.

Alle vier bis sechs Wochen veröffentlichen 82 Chapters to Newcastle neue Abfüllungen aus verschiedenen Serien. Die aktuelle Abfüllung stammt aus der „Creatures of Cask Strength“ Reihe. Hier finden sich immer Scotch Whiskys in Fassstärke, Einzelfassabfüllungen und jede Kreatur auf dem Label steht für eine schottische Brennerei.

In der Regel sind die Abfüllungen der Serie in wenigen Tagen vergriffen. Wen das Experiment anspricht, sollte auf der Homepage des Abfüllers (www.82chapters.com) oder im Fachhandel vorbeischauen.