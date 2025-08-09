The House of Suntory präsentiert seine bislang älteste Mizunara-gereifte Yamazaki-Abfüllung: Yamazaki 25 Years Old Mizunara

Eine 25 Jahre lange Vollreifung in den seltenen Mizunara-Casks aus japanischer Eiche ist etwas, was momentan wohl nur alteingesessene japanische Brennereien herstellen können – und ganz zweifelsohne ist der Yamazaki 25 Years Old Mizunara die bisher älteste, ausschließlich in Mizunara-Eichenfässern gereifte Abfüllung von Yamazaki.

Ab sofort ist diese Rarität von House of Suntory in ausgesuchten Outlets weltweit erhältlich – zu einem der Seltenheit wohl angemessenen Preis von 7.900 Euro. Präsentiert wird der Yamazaki 25 Years Old Mizunara übrigens, als weiteres Zeichen der Zuneigung von Yamazaki zur traditionellen japanischen Handwerkskunst, in einer Holzbox, die ohne einen einzigen Nagel gefertigt wurde.

Frankfurt am Main, 8. August – The House of Suntory stellt den Yamazaki 25 Years Old Mizunara vor – die bisher älteste, ausschließlich in Mizunara-Eichenfässern gereifte Abfüllung in der Geschichte von Yamazaki. Als kraftvolle Hommage an die Handwerkskunst und Innovationsfreude des Hauses vereint dieser außergewöhnliche Whisky zwei der wichtigsten Säulen von Suntory: die besondere japanische Mizunara-Eiche und den wegweisenden Geist des Yamazaki.



Erstmals von The House of Suntory in den 1940er-Jahren verwendet, ist Mizunara-Eiche bekannt für ihre feine Maserung und anspruchsvolle Natur, die außergewöhnliche Handwerkskunst erfordert. Die Whiskys müssen mindestens ein Jahrzehnt lang reifen, damit das Holz seinen einzigartigen Charakter entfalten kann – ein vielschichtiges Aroma, das mit Noten von Sandelholz, Kokosnuss und warmem Weihrauch dem Whisky eine feine, subtile und zugleich komplexe Tiefe verleiht.





Yamazaki 25 Years Old Mizunara ist ein seltener, feiner Single Malt, der ausschließlich in Mizunara-Eichenfässern gereift ist. Während frühere Abfüllungen wie der Yamazaki 55 Years Old nur teilweise in Mizunara-Fässern lagerten, ist dies die älteste Yamazaki-Abfüllung, die zu 100 % in diesem seltenen Holz gereift ist. Als Zeichen der Wertschätzung für die kostbare Mizunara-Eiche wird die Flasche in einer handgefertigten Box präsentiert, die in traditioneller japanischer Handwerkskunst ganz ohne Nägel zusammengesetzt wird.





Diese neue Abfüllung präsentiert eine Süße von Aprikosenkompott, eine „Kakao Latte” ähnliche Geschmeidigkeit und Gewürznoten, die an Muskatnuss und Kardamom in der Nase erinnern; einen bittersüßen, würzigen Geschmack mit Orangennoten und Nuancen von Sahne am Gaumen; und eine komplexe Holznote der Mizunara-Eiche, durchzogen von bittersüßen Anklängen fernöstlicher Kräutermedizin.



Abgefüllt mit 48 % Vol. ist der Yamazaki 25 Years Old Mizunara weltweit in ausgewählten Märkten im Handel und online erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 7.900 Euro. Die Abfüllung erfüllt die Kriterien der Japan Spirits & Liqueurs Makers Association für authentischen japanischen Whisky: 100 Prozent destilliert, gereift und abgefüllt in Japan.