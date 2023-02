The Scotsman: 15 Unterkünfte in Schottland für Whisky-Liebhaber

Wir wissen nicht, ob Sie ihren diesjährigen Urlaub bereits geplant oder sogar schon gebucht haben. Vielleicht finden Sie unter den 15 Whisky-Hotels und Unterkünfte für Selbstversorger in Schottland, die The Scotsman auf seiner Website veröffentlicht, einen außergewöhnlichen Tipp, eine fehlende Inspiration oder den letzten fehlenden Impuls, um in diesem Jahr ihre Ferien in Schottland zu verbringen. Auf den ersten Blick scheint für jeden Anspruch und Geldbeutel etwas dabei zu sein: Vom Castles über Hotels bis zu kleineren Häuschen, alle 15 Tipps finden Sie hinter diesem Link.

The Craigellachie Hotel