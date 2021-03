The Scotsman: 15 Whisky-Hotels und -Unterkünfte für Selbstversorger in Schottland

Momentan ist es recht schwierig, sich für dieses Jahr so etwas wie Urlaub vorzustellen. Möglicherweise wird dies im Sommer möglich sein, womöglich beschränken sich diese Möglichkeiten auf das eigene Heimatland. Doch blicken wir am besten voller Zuversicht in die Zukunft. Und deshalb bereiten wir uns auf die Zeiten vor, in denen wir auch wieder nach Schottland reisen können. Zum Beispiel unter zu Hilfenahme von Rosalind Erskines Artikel „15 whisky hotels and self catering locations to enjoy in Scotland“ auf Scotsman Food & Drink.

Neben dem Ardshiel Hotel in Campbeltown finden wir in ihrer List auch einige weitere bekannt wie The Highlander Inn in der Speyside und The Bowmore Hotel auf Islay. Und vielleicht können Sie für sich diese Liste auch noch mit Ihrem persönlichen Favoriten ergänzen.