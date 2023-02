Letzte Chance: Gewinnen Sie die Tomatin Portuguese Collection – drei edle Whiskys aus Portwein-, Moscatel- und Madeirafässern!

Willkommen in Portugal! Und den Highlands! Unser neues Gewinnspiel, veranstaltet gemeinsam mit unserem Partner Kammer-Kirsch, stellt Ihnen diese geschmackvolle Kombination vor und lässt unsere deutschen Leser drei ausgezeichnete Whiskys aus der Highland-Brennerei Tomatin, mehr als nur ein Geheimtipp unter Whiskyfreunden, gewinnen: 15 Jahre alte Single Malts, die sieben Jahre ihres Reifungsprozesses in ausgewählten portugiesischen Fässern verbringen durften und so wunderbare Aromen mitbekamen – die Tomatin Portuguese Collection ist tatsächlich eine Sammlung der Extraklasse.

Gleich mitspielen – am Montag ist es zu spät!

Wie Sie diese Kollektion aus drei Flaschen gewinnen können, verraten wir Ihnen gleich – zuvor aber noch mehr Infos dazu (die Ihnen die Beantwortung unserer Gewinnfrage ganz einfach machen):

Tomatin Highland Single Malt The Portuguese Collection

Die Tomatin Portuguese Collection besteht aus drei ganz unterschiedlichen Abfüllungen, die einiges gemeinsam haben: Sie sind alle zunächst in Bourbonfässer gereift, bevor sie für sieben Jahre in Fässer aus Portugal kamen. Und von denen haben sie ganz unterschiedliche Geschmacksprofile erhalten. Wie sie schmecken und was sie besonders macht, das erklärt ihnen hier Nigel Robinson, European Sales Manager der Tomatin Distillery, in einem kurzen Video, das wir exklusiv für unser Gewinnspiel aufgenommen haben:

Die Tomatin Distillery

SEIT 1897 werden im Herzen der schottischen Highlands mit viel Hingabe die charaktervollen Tomatin Whiskys hergestellt. Das von Natur aus weiche Wasser des Alt-na-Frith Burns wird mit zarter schottischer Gerste vermählt, später entsteht daraus in den hohen, schlanken Kupferbrennblasen der Tomatin Distillery ein weiche, fruchtige Destillat. Die sanfte Reifung in sorgfältig ausgewählten Fässern lässt den raffinierten Charakter der unverwechselbaren Single Malts hervortreten und sorgt dafür, dass die sanfte Seite der edlen Spirituose nie überdeckt wird.

Tomatin Portuguese Collection

Die Portuguese Collection zeigt den einzigartigen Einfluss der verschiedenen portugiesischen Weinfässer in einem außergewöhnlichen Projekt. Die am 8. September 2006 destillierte Spirituose wurde über 8 Jahre lang in traditionellen schottischen Whiskyfässern aus Eichenholz gelagert. Am 23. April 2015 wurde er dann für weitere 7 Jahre in Fässer aus Tawny Port, Moscatel de Setúbal und Madeira-Wein umgefüllt, so dass ein großartiges Dreiergespann aus Single Malt Scotch Whiskys entstanden ist.

Die Portwein-Edition

Das anfängliche Aroma erinnert an Schwarzwälder Kirschtorte, mit warmen Gewürzen, die sich zu frischen Sommerfrüchten entwickeln. Der Geschmack ist intensiv mit Waldfrüchten, Brombeeren, Himbeeren und Kirschen, aber die süßeren Noten von Pfirsich und Aprikose kehren im Abgang zurück.

Alkoholgehalt: 46% vol.

Destilliert am: 08.09.2006

Umgefüllt in Portweinfässer: 23.04.2015

Abgefüllt am: 09.05.2022

Nicht kühlgefiltert

Natürliche Farbe

Die Moscatel-Edition

Süße Aromen von Marmelade, Honig und gesalzenem Karamell mit einem Hauch von Zitrusfrüchten harmonieren perfekt mit Ingwer und Sternanis am Gaumen. Ein süßer Whisky mit einem langen, nach Dessertwein schmeckenden Abgang.

Alkoholgehalt: 46% Alk/Vol.

Destilliert am: 08.09.2006

Umgefüllt in Moscatel-Fässer: 23.04.2015

Abgefüllt am: 09.05.2022

Nicht kühlgefiltert

Natürliche Farbe

Die Madeira-Edition

Ausgeprägte Aromen von Honig und Zitrone stehen im Vordergrund, während am Gaumen Aromen von Karamell und Apfelkompott erklingen. Der Abgang ist süßlich und fruchtig.

Alkoholgehalt: 46% vol.

Destilliert am: 08.09.2006

Umgefüllt in Maderia-Fässer: 23.04.2015

Abgefüllt am: 09.05.2022

Nicht kühlgefiltert

Natürliche Farbe

Und so gewinnen Sie die Portuguese Collection der Highland-Brennerei Tomatin:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Aus welcher Quelle stammt das Wasser von Tomatin?(Kleiner Tipp: Die obenstehenden Infos lesen macht die Antwort leicht)

a – Pomm-es-Frith Burn

b – Alt-na-Frith Burn

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net– und zwar mit dem Betreff „Tomatin“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 26. Februar 2023, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 27. Februar 2023 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kammer-Kirsch versendet.

Achtung: Pro Haushalt ist wie immer nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Tomatin“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 26. Februar 2023, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 27. Februar 2023 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kammer-Kirsch sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kammer-Kirsch versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team