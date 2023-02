Serge verkostet: Balvenie und Burnside

Nach den langen und intensiven Ardmore-Sessions in dieser Woche atmen wir tief durch und genießen heute den Vergleich zweier Whiskys, die vermeintlich aus der Balvenie Distillery kommen. Die 16-jährige Destillerie-Abfüllung ‚French Oak‘ erhielt ein Finish in Fässern des Pineau des Charentes (wir stellten Ihnen dieses Bottling im letzten April vor). Gänzlich ohne zusätzlichen Extra-Fasseinfluss kommt die unabhängige Abfüllung aus, die aus lizenzrechtlichen oder ähnlichen Gründen den Namen Burnside tragen muss. Dieser 10 Jahre ältere Whisky erhält wegen ihrer Reinheit bei den Benotungen einen Extra-Punkt, und glänzt in diesem Vergleich ein klein wenig heller:

Abfüllung Punkte

Balvenie 16 yo ‚French Oak‘ (47.6%, OB, 2022) 86 Burnside 26 yo 1994/2021 (49.8%, The Whisky Cask Company, bourbon, cask #5115, 245 bottles) 88