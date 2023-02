Möglicher Streik bei der Edrington Group

Die Gewerkschaft GMB Scotland lässt ihre Mitglieder darüber abstimmen, ob es Anfang April zu Streikmaßnahmen an zwei Standorten der Edrington Group kommen soll. Die Gewerkschaft stellte der in Glasgow ansässigen Group nach monatelangen Verhandlungen und einem mühsamen Schlichtungsverfahren mit dem Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas), wie sie schreibt, die gesetzlich vorgeschriebene Benachrichtigung über die Abstimmung am vergangenen Mittwoch zu. Ab dem kommenden Mittwoch, dem 1. März, sind die über über dreihundert GMB Scotland-Mitglieder an zwei Produktionsstandorten, Edrington’s Great Western Road in Glasgow und dem Macallan’s Easter Elchie’s Estate in Morayshire aufgerufen, über einen möglichen Streik zu entscheiden. Diese Wahl endet am 22. März.

Vor dem Hintergrund der „höchsten Lebenshaltungskosten seit 40 Jahren und eines jahrelangen Drucks auf Einkommen und Haushalte“, wie die GMB sagt, geht es um „eine deutlich über der Inflationsrate liegende Zulage, um den Grundlohn zu stützen“. Zur Edrington Group gehört die Marken Famous Grouse sowie die Destillerien Highland Park, Glenrothes und Macallan. Im vergangen Sommer konnte die Gruppe beeindruckende Umsatzzahlen vorweisen. Der Gewinn vor Steuern lag bei 270 Millionen Pfund.