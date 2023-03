Nach Streikdrohung: Arbeiter bei der Edrington Group erhalten 12% Lohnerhöhung

Wir haben Ende Februar darüber berichtet, dass bei der Edrington Group die Gewerkschaft eine Urabstimmung zu Streiks wegen zu geringer Lohnerhöhungen angesetzt hat. Die Edrington Group besitzt Marken wie The Macallan, The Famous Grouse, Glenrothes und Highland Park, zu Streiks rief man allerdings nur an zwei Standorten auf: Edrington’s Great Western Road in Glasgow und dem Macallan’s Easter Elchie’s Estate in Morayshire.

Die Streiks, die für Anfang April geplant waren, sind nun allerdings abgeblasen: Man hat sich mit dem Konzern auf eine Lohnerhöhung von 12% geeinigt.

Die Gewerkschaftssprecherin Sharon Graham sagte dazu:

“Unite has achieved a great deal for our members at Edrington. The 12% pay rise over the year means that some workers will have their income boosted by up to £4,900.”