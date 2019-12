Nicht nur in Schottland, auch in England ist Whiskytourismus mittlerweile eine wichtige Einnahmequelle für Whiskybrennereien geworden – gerade für junge Destillerien, die noch nicht wirklich Whisky anbieten können, aber auch bei jenen, die sich schon länger etabliert haben.

Der Telegraph hat in einem Artikel einen Blick auf diesen Trend geworfen. 75% der Erwachsenen in England haben zum Beispiel bei einer Untersuchung von Visit England angegeben, dass sie daran interessiert wären, während eines Urlaubs oder eines Wochenendtrips eine Brennerei oder Brauerei zu besuchen.

Die Destillerien bemerken diesen Trend deutlich. So haben sich die Besucherzahlen bei der St. George’s Distillery (im Besitz der The English Whisky Co.) innerhalb von 3 Jahren von 15.000 auf 45.000 gesteigert. Und heuer werden es 85.000 sein.

Mehr dazu und auch einige Einblicke in die Whiskyszene in England im Artikel.