Elf Abfüllungen aus der Destillerie Glenfarclas bringt uns Serge Valentin heute auf Whiskyfun – Originalabfüllungen ebenso wie unabhängige Bottlings – viele davon für Taiwan abgefüllt. Und auch hier gilt das, was schon am 24. Dezember zu sagen war: Nichts dabei, was man eher schief anschauen sollte.

Hier die Abfüllungen der heutigen Feiertagsverkostung: