Springbank setzt, wenn man dem Eintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank Glauben schenken darf, die Serie der Longrow Red mit einer neuen Abfüllung fort. Die letzte Abfüllung (2019) war dort erst im Februar zu finden, 2020 scheint also die Veröffentlichung etwas früher im Jahr stattzufinden als in diesem Jahr.

Diesmal ist es ein Longrow Red 13yo Chilean Cabernet Sauvignon Matured, der uns in absehbarer Zeit im Handel begegnen sollte. Abgefüllt ist er mit 51.6% vol., 9000 Flaschen wird es von ihm geben.

10 Jahre lang durfte der Whisky zunächst in Bourbon Barrels und Refill Sherry Hogsheads reifen, bevor er für drei Jahre in chilenische Cabernet Sauvignon Fässer des Mont Gras‘ Intriga Estate in Alto Maipo am Fuße der Anden nachreifte. Interessant, dass man am Label das Wort „matured“ verwendet und nicht „finished“, das uns hier eher angebracht scheint…

Über den Geschmack gibt das Etikett keine Auskunft, aber wir dürfen wohl wieder eine interessante Abfüllung erwarten.

Hier die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.