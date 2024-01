Whisky ist zum Genießen gemacht – und verlockt wie kaum eine andere Spirituose auch zum Sammeln. Vom Sammler zum Anleger ist der Schritt oft nicht weit und meist fließend. Die wirklich dicken Brocken am Sammlermarkt sind allerdings für fast alle von uns viel zu kostspielig in der Anschaffung.

Das Berliner Unternehmen Timeless Investments ändert das nun mit der Zerlegung von Vermögenswerten in digitale Anteile (und das ist nicht auf Whisky beschränkt). Der An- und Verkauf wird von den Spezialisten des Unternehmens getätigt, Privatanleger können ab 50 Euro pro Anteil mit dabei sein.

Wie das geht und was Timeless Investments dabei leistet, finden Sie nachfolgend in der Pressemitteilung.

Von uns wie immer in diesen Dingen der Hinweis dass jedes Investment immer sowohl Chance als auch Risiko ist. Oder wie das Unternehmen selbst sinngemäß schreibt: Vergangene Erfolge sind keine Indikatoren für die Zukunft.

Timeless Investments demokratisiert Whisky-Investments durch Blockchain-Technologie

Seltener und luxuriöser Whisky ist nicht nur ein echter Genuss, sondern hat sich zu einer lukrativen Wertanlage entwickelt. Die Anlageklasse war bisher allerdings vornehmlich professionellen Investoren vorbehalten – dies hat sich nun geändert. Mithilfe innovativer Technologie können Vermögenswerte nun in einzelne Anteile zerlegt und über digitale Plattformen gehandelt werden.

Das Unternehmen Timeless Investments aus Berlin demokratisiert als Pionier den Markt für Investitionen in seltene Sammlerobjekte und macht die Anlageklasse durch den Einsatz der Blockchain für alle zugänglich. Als europäischer Marktführer ermöglicht es nun auch Privatinvestoren, bereits ab 50€ pro Anteil in seltene Collectibles wie Whisky, Kunst, Oldtimer oder Luxusuhren zu investieren und so an deren Wertentwicklung zu partizipieren.

Timeless Investments hat seit 2021 bereits über 450 einzigartige Sammlerstücke auf ihrer Plattform zugänglich gemacht und über 65.000 Privatanlegern ermöglicht, von den Vorteilen des Collectible-Marktes zu profitieren. Unterstützt wird das Unternehmen dabei unter anderem von den Investoren Porsche Ventures und EQT Ventures.

Der Reiz von Sammlerwhisky als Investition

Edle Spirituosen renommierter Marken wie The Macallan, Karuizawa oder Bowmore haben eine einzigartige Anziehungskraft auf Kenner und Investoren gleichermaßen, denn sie kombinieren traditionsreiche Geschichte mit finanziellem Potenzial. Grundsätzlich rücken Investitionen in Sammelobjekte zunehmend in den Blickpunkt versierter Anleger, denn sie eignen sich nicht nur für die Diversifikation des Portfolios, sondern bieten auch beträchtliche Renditechancen.

High-Net-Worth-Individuals (HNWI) setzen bereits seit Jahrzehnten auf Collectibles zur Diversifikation ihres Anlageportfolios – im Schnitt halten sie 5% ihres Gesamtvermögens in seltenen Sammlerstücken (Knight Frank The Wealth Report, 2023).

Whisky ist als Investitionsobjekt besonders begehrt, da seine lange Lagerfähigkeit in Kombination mit der begrenzten Verfügbarkeit die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung stärkt. Dieses Potenzial zeigte sich zuletzt im Knight Frank The Wealth Report (Q2, 2023): Whisky begeistert mit einem Wachstum von +322% in 10 Jahren und steht damit mit Abstand an der Spitze der Luxusinvestitionen.

Herausforderungen für Privatanleger

Trotz seines Potenzials als gewinnbringende Investition birgt die Anlage in seltene Sammlerwhiskys einige Herausforderungen, weshalb sie Privatanlegern bisher meist verwehrt blieb. Traditionell erfordert der Erwerb solcher Whiskys zunächst erhebliche Kapitalaufwendungen. Hinzu kommt der exklusive Zugang zu diesen seltenen Flaschen. Sie sind oft nur über spezielle Auktionen oder Händler erhältlich, was sowohl eine umfangreiche Marktkenntnis als auch ein entsprechendes Netzwerk voraussetzt.

Die Beschaffung selbst erfordert Fachwissen und Sorgfalt, um Authentizität und Qualität der Flaschen zu gewährleisten. Weitere wichtige Aspekte sind die professionelle Versicherung und Lagerung – Sammlerwhiskys müssen unter optimalen Bedingungen aufbewahrt werden, um ihren Wert zu erhalten, was zusätzliche Kosten birgt.

Für Privatanleger, die nicht über die nötigen Ressourcen und Netzwerke verfügen, können diese Anforderungen zunächst eine signifikante Barriere darstellen.

Der Zugang zum exklusiven Whisky-Markt

Dies soll sich nun mithilfe des innovativen Geschäftsmodells von Timeless Investments ändern. Die in-house Experten kümmern sich um die kuratierte Auswahl der einzigartigen Sammlerobjekte, die professionelle Lagerung, fachgerechte Instandhaltung sowie den gewinnbringenden Weiterverkauf über das globale Netzwerk. Damit haben Privatanleger nun die Möglichkeit, ihre Portfolios durch einen weiteren strategischen Baustein zu diversifizieren und attraktive Renditechancen zu nutzen – sicher, einfach und digital über die Timeless-App.

Der aktuelle Whisky-Bestand bei Timeless ist ein echter Sammlertraum: Im Portfolio des Unternehmens befinden sich unter anderem über 70 Jahre alte Flaschen der berühmten The Macallan The Red Collection – einige der ältesten Abfüllungen auf dem Markt – oder 1 von weltweit nur 45 Sets des Karuizawa Shibari.

20,8% Rendite in nur 6 Monaten – erfolgreicher Whisky-Verkauf

Erst kürzlich konnte Timeless Investments den renditestarken Verkauf eines seltenen Whiskys realisieren: Der 42 Jahre alte Bowmore Black erzielte nach nur 6 Monaten eine Wertsteigerung von +20,8%* für die Anteilseigner. Dieser bemerkenswerte Exit unterstreicht das Potenzial der Anlageklasse und zeigt, dass mit den passenden Marktkenntnissen und dem richtigen Netzwerk auch nach vergleichsweise kurzer Haltedauer hervorragende Ergebnisse erreicht werden können.

*Realisierter Wertzuwachs des von Timeless fraktionalisierten Exemplars im Zeitraum zwischen Drop und Exit des Assets (1964 Bowmore Black 42 Year Old, 06.08.2023 – 22.01.2024). Dies ist kein Indikator für die Zukunft.