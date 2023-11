TTB-Neuheit: Bowmore 40 yo

Die Etiketten einer neuen Ausgabe des Bowmore 40 yo sind in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht. Vermutlich wird auch sie wieder in einer durchsichtigen Glasflasche mit durchsichtigen Label erscheinen. Dementsprechend wirken diese Etiketten in ihrer digitalen Version dann auch äußerst unscheinbar und unspektakulär. Sie kündigen allerdings ein mit 40 % Vol. abgefülltes Bottling in einer Auflage von 200 Flaschen an.

So sehen die Label aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.