Nur noch bis Sonntag: Den kostbaren Laphroaig Ian Hunter Book 5: Enduring Spirit und drei Laphroaig Kochboxen gewinnen!

Was für Preise – was für ein Gewinnspiel! Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Beam Suntory Deutschland verlosen wir einen Ausnahmewhisky aus der Islay-Destillerie Laphroaig: Den Laphroaig Ian Hunter Book 5: Enduring Spirit, ein 34 Jahre alter Spitzenwhisky im Wert von mehr als 1300 Euro – und zusätzlich, aus Anlass der PEAT SALT FIRE Restaurant-Erlebnisreihe von Laphroaig, drei Laphroaig Kochboxen mit Whisky, Gläsern, Untersetzern, Gewürzen, rauchigem Meersalz und Rezepten, die perfekt zu Laphroaig passen.

ACHTUNG: Das Gewinnspiel endet am Sonntag – also jetzt noch mitmachen!

Was Sie für diese sensationellen Preise machen müssen? Unsere einfache Gewinnfrage beantworten und uns die richtige Lösung senden. Das fällt nach dem Lesen dieses Artikels besonders leicht. Dann brauchen Sie noch ein wenig Glück – und schon zählen Sie zu den Gewinnern.

Übrigens: Wenn Sie abseits des Gewinnspiels Lust ein Geschmackserlebnis mit Laphroaig haben – warum nicht eines der Restaurants besuchen, die sich zum Thema Peat, Salt und Fire etwas Besonderes haben einfallen lassen?

PEAT SALT FIRE: Die Laphroaig Restaurant-Erlebnisreihe

Es gibt wie gesagt viele Arten, Laphroaig zu genießen. Eine davon ist mit gutem Essen. Wer sich einmal nach allen Regeln der Kochkunst die Geschmackskomponenten Torf, Salz und Feuer in verschiedensten Variationen erleben will, der findet diesen außergewöhnlichen Genuss in einem der untenstehenden Restaurants:

Erkundigen Sie sich dort über die speziellen Menüs, die der Küchenchef für Sie anbietet und genießen Sie dann einen unbeschwerten und geselligen Abend mit Ihren besten Freunden voller unvergleichlicher Laphroaig-Momente! Die Liste der teilnehmenden Bars und Restaurants:

BERLIN

Brasserie Colette

Passauer Str. 5-7

10789 Berlin

Aktionszeitraum: bis 31.12.



MÜNCHEN

Brasserie Colette

Klenzestraße 72

80469 München

Aktionszeitraum: bis 31.12.

Pacific Times

Baaderstraße 28

80469 München

Aktionszeitraum: bis 30.11.

Call Soul – Breaking Bar

Biedersteiner Str. 6

80802 München

Aktionszeitraum: bis 30.11.

The Foundry

Müllerstr. 51

80469 München

Aktionszeitraum: bis 31.12.

HAMBURG

Whiskyplaza

Deichstraße 43

20459 Hamburg

Aktionszeitraum: 08.11 – 04.12.

KONSTANZ

Brasserie Colette

Brotlaube 2A

78462 Konstanz

Aktionszeitraum: bis 31.12.

LEIPZIG

Imperii Brühl 72

04109 Leipzig

Aktionszeitraum: 17.11. – 31.12.

Wir wünschen Ihnen einen schönen und genussvollen Restaurantbesuch und freuen uns über Ihre kulinarischen Eindrücke unter den Hashtags #laphroaig #peatsaltfire.

Jetzt aber zu den Preisen unseres Gewinnspiels:

Laphroaig Ian Hunter Book 5: Enduring Spirit – das große Finale einer beeindruckenden Serie

Book Five: Enduring Spirit ist der Höhepunkt der Ian Hunter-Reihe mit Sammlerstücken gereifter Single Malts zur Feier und zu Ehren eines bedeutenden Mannes in der Geschichte von Laphroaig und seiner nachhaltigen Wirkung. Diese letzte Veröffentlichung ehrt das Erbe des letzten Besitzers und Leiters der Laphroaig-Destillerie aus der Familie Johnston. Es handelt sich um einen äußerst seltenen Whisky einer sehr limitierten Reihe – ihn zu besitzen, bedeutet die Teilhabe an der Geschichte und Tradition von Laphroaig.

Vor dem Hintergrund der langen Tradition von Islay und seiner Bevölkerung sorgte die erstaunliche Zukunftsvision von Ian Hunter für das Wachstum von Laphroaig. Dank seines Engagements und seiner Leidenschaft kommen Sie heute in den Genuss eines Scotch Whiskys mit ganz besonderem Geschmack, der ihn von der Masse abhebt.

Nach seinen Reisen in die USA begann Ian damit, für den Reifungsprozess ehemalige Bourbon-Fässer aus amerikanischer Eiche zu nutzen. Und er richtete die Malztennen ein, die die Menschen bei Laphroaig bis heute nutzen. Seine Vision und sein Einfluss tragen zum bekannten Geschmack dieses Whiskys bei und haben weiterhin Einfluss auf die Verfahren und Techniken der Destillerie. Sämtliche Generationen des Destillerieteams wurden inspiriert von der Infrastruktur, die er eingeführt hat und dem Erbe, das er hinterlassen hat.

Der fünfte und letzte Teil dieser bekannten Reihe ist ein 34 Jahre alter Single Malt mit faszinierenden Aromen: Klassischer Laphroaig-Torf kombiniert mit fruchtigen Blaubeerakzenten und süßem, köstlichem Buttertoffee. Diese Kombination aus klassischen und modernen Aromen bringt die einzigartige Vision von Ian Hunter für den Whisky von Laphroaig zum Ausdruck. Ein Erbe, das in diesem Whisky mit Sicherheit fortbesteht.

Ich glaube wirklich, dass Ian Hunter stolz auf diesen Tropfen wäre. Dieses Glas enthält genau die Tradition, die mit ihm begann Barry MacAffer, Laphroaig Distillery Manager

AROMA

Leicht torfig mit Noten von verbranntem Holz. Florales grünes Malz, Zuckerwatte und Karamell und leichte Fruchtnoten von Blaubeere und Himbeere.

GESCHMACK

Süß und würzig, mit den charakteristischen torfigen Noten von Laphroaig und einem Hauch kalter Grillasche.

Gesalzenes Karamell, geröstete Kastanien, ein Hauch von Pfirsich, Trockenblumen und weißem Pfeffer.

NACHKLANG

Torfig und malzig, mit Pralinennoten und anhaltender Süße.

Die Laphroaig Kochbox

Da zu einem schönen Abend auch gutes Essen gehört, nehmen wir Sie mit auf eine kulinarische Reise ganz im Sinne der klassischen Laphroaig Komponenten „PEAT I SALT I FIRE“. Hierfür haben wir eine Gewürzmischung und geräuchertes Meersalz in die Box gepackt. Mit diesen Items können Sie die beigefügten Rezepte bestehend aus einem Fleisch-, Fisch- und vegetarischen Gericht nach Belieben verfeinern.

Mit der Box erhalten Sie alle wichtigen Laphroaig Items, um genau diesen einzigartigen Moment – den First Sip – zu erleben. Daher statten wir Sie bei den drei Gewinnen jeweils aus mit:

Vier Gläser

Vier Ledercoaster

Eine Laphroaig Miniatur 10 Years (5cl)

Eine Gewürzzubereitung (50g)

Ein torfgeräuchertes Meersalz (50g)

Und so gewinnen Sie den Laphroaig Ian Hunter Book 5: Enduring Spirit oder eine der drei Kochboxen:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Wie heißt der aktuelle Distillery Manager von Laphroaig?

a. Jeremy McArcher

b. Barry MacAffer

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Laphroaig“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 19. November 2023, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den/die Gewinner:in des Preises und geben ihn/sie am 20. November 2023 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Beam Suntory Deutschland versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Laphroaig“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 19. November 2023, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*innen werden am 20. November 2023 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Beam Suntory sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Beam Suntory Deutschland versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team