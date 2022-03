Eine neue Kollektion besonders alter und seltener Whiskys aus der Islay-Brennerei Bowmore stellt Beam Suntory Deutschland in einer Presseaussendung heute vor. Es sind der Bowmore 1969, der Bowmore 30 Year Old und der Bowmore 40 Year Old – und sie sind ab März in ausgewählten Märkten erhältlich. Aufmerksame Leser können sich vielleicht daran erinnern, dass wir im September 2021 bereits über die Vorankündigung der Serie berichten konnten. Nun ist sie also da.

Kommen wir ohne viel Vorrede zu diesen besonderen Abfüllungen von Islay samt ihren Tasting Notes:

BOWMORE® ULTIMATE RARE COLLECTION

Bowmore 1969, Bowmore 30 Year Old und Bowmore 40 Year Old

Frankfurt, im März 2022 – Mit der Ultimate Rare Collection bringt Bowmore® Islay Single Malt Scotch Whisky eine neue Kollektion besonders alter und seltener Jahrgänge auf den Markt, die Sammler und Genießer gleichermaßen begeistern wird. Die Raritätenkollektion stellt eine exklusive Bereicherung des weltweiten Bowmore-Portfolios dar, präsentiert die ikonische Destillerie hier doch einige ihrer seltensten und ältesten Abfüllungen: Bowmore 1969 – die mit Sehnsucht erwartete letzte Edition der außergewöhnlich erfolgreichen 50-Year-Old-Serie. Außerdem die exklusiven Abfüllungen des Bowmore 30 Year Old sowie des Bowmore 40 Year Old. Die neuen Editionen sind ab März 2022 in ausgewählten Märkten erhältlich.

Inmitten der herben Schönheit von Islay fängt die Bowmore-Destillerie seit mehr als 240 Jahren die Essenz dieser abgelegenen Insel ein. In jedem Tropfen Bowmore Single Malt Whisky steckt die Kraft einer in Jahrhunderten gereiften Tradition und einer über Generationen weitergetragenen Expertise. Jeder Vintage Single Malt ist ein Meisterwerk – „defined, shaped and crafted by time“ – charaktervoll gereift und von der Zeit vollendet. Geprägt von der Vergangenheit und in der Gegenwart ein einzigartiger Genuss.



„Diese exquisiten, besonders alten und seltenen Abfüllungen machen dem Bowmore-Portfolio alle Ehre und spornen uns immer weiter an, hochbegehrte Produkte herzustellen. Wir konnten zeigen, wie essenziell der Einfluss der Zeit auf jeden einzelnen Jahrgang ist, wie die in den Fässern verbrachte Reifezeit den Whisky prägt und ihn noch charaktervoller macht. Jede einzelne Abfüllung erzählt die reiche Geschichte von Bowmore und hat zugleich ihren ganz eigenen, einzigartigen Stil und Charakter.“ David Turner, Bowmore Distillery Manager

BOWMORE® präsentiert 1969

Das finale Kapitel der legendären 50-Year-Old-Vaults-Serie

Eine kostbare Rarität aus den 1960er-Jahren

Ein Tropfen, der Geschichte erzählt. Bowmore 1969 ist die letzte Edition der legendären 50-Year-Old-Vaults-Serie und tritt damit in die Fußstapfen der überaus erfolgreichen Editionen 1965, 1966 und 1964.



Ein äußerst seltener Single Malt Whisky, der über fünf Jahrzehnte lang akribisch gepflegt wurde. Diese lange Vereinigung zwischen Destillat und Eichenfass prägt den besonderen Charakter dieses Whiskys, der immer gehaltvoller wurde, während seine Frucht- und Raucharomen konstant blieben. Sein Geschmack ist von höchster Komplexität. Diese unverwechselbaren Aromen, die das Erbe von Bowmore prägen, sind charakteristisch für dieses bedeutende Jahrzehnt, die 1960er-Jahre.



Durch die Kombination erlesenster Ex-Bourbon-Fässer und Hogsheads aus amerikanischer Eiche mit spanischen Ex-Oloroso-Sherry-Fässern entfaltet diese außergewöhnliche, limitierte Edition die unterschiedlichsten Aromen. Die vollkommene Verbindung duftender und blumiger Noten mit kontrastierenden Zitrusaromen sowie süßen Noten verleiht diesem Bowmore Single Malt Whisky seine opulente Wärme.

Die 50-Year-Old-Vaults-Serie ist eine ikonische Sammlung von Single Malts, entstanden in den 1960er-Jahren in den No.1 Vaults der Bowmore-Destillerie. Die Abfüllungen aus den 60ern sind sehr bedeutsame, erlesene Raritäten und zeigen, wie essenziell der Einfluss der Zeit auf jeden einzelnen Jahrgang ist. Das macht die Abfüllungen aus diesem Jahrzehnt äußerst begehrt unter Sammlern.



David Turner, Bowmore Distillery Manager:

„Die 1960er-Jahre sind wahrhaftig das entscheidende Jahrzehnt für Bowmore. Zu Recht gehören diese außergewöhnlichen Whiskys zu den am meisten bewunderten Single Malts, die wir je produziert haben. Die aromatische Tiefe dieses 50 Jahre alten Whiskys ist überwältigend. Jeder, der das Glück hat, ihn zu probieren, kommt in den Genuss, eine außergewöhnliche Seltenheit des Bowmore-Vermächtnisses zu kosten.“

Chargenfreigabe weltweit: 113 Flaschen

Ab März 2022 im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

BOWMORE 1969



Tasting Notes:



FARBE:

Glänzende Kastanien



AROMA:

Frische Zitrusfrüchte umspielt von Honig, Vanille und frisch gebackenem Apfelkuchen



GESCHMACK:

Zitrone und sanfte Mandelnoten gepaart mit Crème Caramel, abgerundet durch Kokosnuss und warmen Torfrauch



NACHKLANG:

Lang und wärmend



ALKOHOLGEHALT:

46,9 % Vol. (Cask Strength)



CHARGENFREIGABE:

113 Flaschen

BOWMORE® präsentiert den 30 Year Old

Die neueste Flasche der jährlich erscheinenden limitierten Edition



45,1 % Vol. – Cask Strength

Wir zelebrieren den Einfluss der Zeit, welcher den außergewöhnlichen Charakter von Bowmore prägt, und fügen diese neueste Version dem weltweiten Portfolio hinzu: ein seltener Single Malt Whisky, der im Jahre 1989 destilliert wurde und drei Jahrzehnte lang in feinsten Sherry-Hogsheads und Bourbon-Fässern reifte. Ausgewählt aus jeweils nur zwei Fässern pro Jahr, verkörpert dieser außergewöhnliche Single Malt tief in seinem Inneren die Essenz der letzten 30 Jahre.



Abgefüllt in einer Fassstärke von 45,1 % Vol., zelebriert dieser 30 Year Old den reichhaltigen, fruchtigen und dezent rauchigen Stil von Bowmore. Er besticht mit einer natürlichen, gold-glänzenden Farbe und feinen Aromen von reifer Aprikose, angebrannter Ananas, Mango und Butterscotch. Am Gaumen vereinen sich Noten von tropischen Früchten und Honigsüße mit dezentem Torfrauch und einem Hauch von Eukalyptus. Der Nachklang ist warm und lang anhaltend.

David Turner, Bowmore Distillery Manager:

„Wir haben das Bowmore-Portfolio um einen 30-jährigen Whisky erweitert, um zu zeigen, wie wichtig die Zeit der Reifung für jedes Fass ist und welche hervorragende Qualität wir so erreichen können. Die diesjährige jährliche Abfüllung zeigt die einzigartige Geschmackstiefe und den besonderen Charakter von Bowmore.“

Chargenfreigabe weltweit: 2.976 Flaschen

Ab März 2022 im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

BOWMORE 30 YEAR OLD – Veröffentlichung der jährlich limitierten Edition



Tasting Notes:



FARBE:

Glänzendes Gold



AROMA:

Reife Aprikose, gegrillte Ananas, Mango und Butterscotch



GESCHMACK:

Intensive Noten von tropischen Früchten und Honigsüße mit dezentem Torfrauch und einem Hauch von Eukalyptus



NACHKLANG:

Wärmend mit reifen Früchten, die auf der Zunge verweilen



ALKOHOLGEHALT:

45,1 % Vol. (Cask Strength)



ABFÜLLJAHR:

2020



CHARGENFREIGABE:

2.976 Flaschen

BOWMORE® präsentiert den 40 Year Old

Eine äußerst seltene Rarität

DEFINED, SHAPED AND CRFTED BY TIME



48,7 % Vol. – Cask Strength

Inspiriert vom Vermächtnis der Zeit und der Lage der Bowmore-Destillerie direkt am Meer auf der Insel Islay, würdigt dieser besonders seltene, im Jahre 1978 destillierte Single Malt Whisky die Elemente, die seinen Charakter ausmachen: die Farben und Texturen von altem Stein und gebleichtem Treibholz.

Der seltene Whisky ist das Resultat einer 40-jährigen Reifung in Fässern, die einst feinsten amerikanischen Bourbon und spanischen Bodega-Sherry enthielten. Nach vier Jahrzehnten ist das Ergebnis ein außergewöhnlicher Whisky mit einem beständigen, aber undefinierbaren Charakter, der in kleinen Chargen von Brennereimanager David Turner und Master Blender Ron Welsh entwickelt wurde. Ideal für Sammler und Anleger, wird dieser außergewöhnliche Whisky in einer weltweit limitierten Auflage von nur 155 Flaschen angeboten.

Abgefüllt mit einer Fassstärke von 48,7 % Vol., zeichnet sich der 40 Year Old durch eine tiefe, kräftige Mahagonifarbe aus. Beim Nosing beeindruckt er mit Aromen von Honig, Sirup und exotischen Früchten kombiniert mit Bienenwachs und Karamell. Am Gaumen vereinen sich Pfeifentabak und Schokolade mit Gewürzen, Leder, Kastanien und Pralinen. Der Nachklang ist luxuriös und lang anhaltend.



David Turner, Bowmore Distillery Manager:

„Dieser 40-Jährige ist ein außergewöhnliches Beispiel eines gereiften Bowmore, der den Einfluss von Bourbon- und Sherry-Fass-Lagerung perfekt vereint. Entstanden ist ein Single Malt, der sowohl einprägsam als auch köstlich ist.“

Chargenfreigabe weltweit: nur 155 Flaschen

Ab März 2022 im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

BOWMORE 40 YEAR OLD – Veröffentlichung der jährlich limitierten Edition



Tasting Notes:



FARBE:

Kräftiges Mahagonibraun



AROMA:

Honig, Sirup und exotische Früchte, kombiniert mit Bienenwachs und Karamell



GESCHMACK:

Pfeifentabak, Toffee und Schokolade vereinen sich mit Gewürzen, Leder, Kastanien und Pralinen



NACHKLANG:

Lang anhaltend und luxuriös



ALKOHOLGEHALT:

48,7 % Vol. (Cask Strength)



ABFÜLLJAHR:

2021



CHARGENFREIGABE:

155 Flaschen

ÜBER BOWMORE®

Bowmore® wurde 1779 gegründet und ist die älteste Brennerei auf Islay, eine jener schottischen Inseln, die im Whisky-Lexikon als „die Inseln“ bezeichnet werden. Die anderen Regionen sind die Highlands, Speyside sowie die Lowlands. Islay Malt Whiskys sind bekannt für ihre charakteristische Rauchigkeit. Bowmore® bildet da keine Ausnahme, das Malz wird hier in einem mit Torf befeuerten Ofen sorgfältig geräuchert. Die Kunst, einen perfekt ausgewogenen Single Malt herzustellen, wurde bei Bowmore® in über zwei Jahrhunderten immer weiter verfeinert.



Zeit ist bei Bowmore® der bestimmende Faktor. Die Kraft der Zeit und die Einhaltung traditioneller Produktionsmethoden in der Destillerie prägen den einzigartigen Charakter der fruchtigen und rauchigen Bowmore® Single Malt Whiskys. Hier ist man stolz darauf, eine der wenigen Destillerien zu sein, die noch immer in der hauseigenen Malzscheune ihre eigene Gerste mälzen und sie mit Hilfe von traditionellen Holzschaufeln und handbetriebenen Geräten wenden. Das Wasser für den Whisky wird direkt aus dem nahegelegenen Fluss Laggan mit seinen torfigen Böden entnommen. Es ist gleiche Islay-Torf, der in der Darre die Öfen zur Malztrocknung befeuert.



Auch die Nähe der Bowmore®-Destillerie zum Meer und die Lagerung in den kühlen, dunklen und feuchten Kellern unter dem Meeresspiegel – den legendären No.1 Vaults – tragen entscheidend zum einzigartigen Charakter der Bowmore® Whiskys bei.



Durch die gemächliche Reifung in speziellen Eichenfässern, die zuvor für Bourbon, Sherry oder Rotwein verwendet wurden, entwickeln sich im Laufe der Zeit die vollmundigen und milden Aromen der Bowmore® Whiskys. Sie werden erst dann in Flaschen gefüllt, wenn die Experten der Destillerie sie für perfekt erachten. Es ist genau diese Kombination aus Torf, Gerste, Meeresbrise, Wasser, Holz sowie den besonderen Menschen und ihrer Tradition, die den perfekt ausgewogenen warmen und rauchigen Charakter der Bowmore® Single Malt Scotch Whiskys ausmachen. Unvergleichliches Fachwissen über den Reifungsprozess verbunden mit einem untrüglichen Gespür für den richtigen Zeitpunkt lassen Whiskys entstehen, die auf der ganzen Welt begehrt und geschätzt sind. Perfekt zum Ausdruck gebracht in der „Time, Savoured®“-Philosophie: Reich belohnt wird, wer den Wert der Zeit zu schätzen weiß.



