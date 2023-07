TTB-Neuheit: Midleton Very Rare Dair Ghaelach – Kilranelagh Wood

Ein neuer Midleton ist uns in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgefallen – es ist die neueste Ausgabe der Very Rare-Serie, der Midleton Very Rare Dair Ghaelach – Kilranelagh Wood.

Der Midleton Very Rare Dair Ghaelach – Kilranelagh Wood erhielt nach seiner Reifung in american oak Fässern ein Finish in einheimischer irischer Eiche. Die Bäume dafür stammen aus dem Kilranelagh Forest im County Wickow. Sie sollen dem Whiskey eine florale Honignote und Anklänge von Zimtgewürz gegeben haben.

Abgefüllt wurde der Midleton Very Rare Dair Ghaelach – Kilranelagh Wood mit 57% vol. Alkoholstärke, er ist ungefärbt und ohne Kühlfiltration in die Flasche gekommen. Und so sehen die Etiketten aus: