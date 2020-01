TTB-Neuheit: The Balvenie 19yo "The Edge of Burnhead Wood"

In der TTB-Datenbank ist eine interessante Abfüllung aufgetaucht, die darauf hindeutet, dass The Balvenie die Serie der „The Balvenie Stories“ (hier die PR zu den erschienenen drei Abfüllungen) mit zumindest einer, aber höchstwahrscheinlich drei weiteren Ausgaben fortsetzen könnte.

The Balvenie 19yo The Edge of Burnhead Wood erzählt „die Geschichte, wie David Steward die perfekte Paarung zwischen Heidekraut und Honigtönen“ schuf. Der mit 48,7% vol. abgefüllte Whisky beschreibt sich auf dem Label so:

Through the winding paths and steep Speyside hills to a glorious moor of heather. This is the story of what would fondly come to be known as The Heather Trials, and how the people behind them helped create the first ever expression of The Balvenie made entirely with ingredients grown on its Dufftown estate