TTB-Neuheiten, Glengoyne Cask Strength #9, GlenAllachie 21yo #2, Glenlivet The Sample Room 21yo + 25yo

Ein Blick in die Einträge der us-amerikanischen TTB-Datenbank, in der Neuerscheinungen am amerikanischen Markt für Alkohlikas eingetragen werden müssen (ohne Garantie, dass sie dann auch tatsächlich erscheinen), haben wir wieder einiges Interessantes für Sie gefunden.

Zunächst einmal scheint die Destillerie Glengoyne die neunte Ausgabe ihres Cask Strength Whiskys vorzubereiten, diesmal mit 59,6% vol. abgefüllt. Seit den Erstausgaben hat sich die Labelgestaltung deutlich verändert, der Geschmack hingegen bleibt sich laut Etikett recht treu: Gebackene Zitrone, Malzkekse und klebriger Toffee-Pudding, dazu Vanille und ein langes Finish.

Hier das Etikett:

Auch die Speyside-Brennerei Glenallachie bringt eine Neuauflage: Der GlenAllachie 21yo erscheint als Batch #2, hier ebenfalls mit höherem Alkoholgehalt von 51,1% vol. als Fassstärke. Für diese Ausgabe hat Billy Walker wieder selbst die Fässer ausgesucht. Die Etiketten sehen so aus:

Last, but not least gibt es zwei neue Whiskys aus der Brennerei Glenlivet zu vermelden: Der Glenlivet 21yo und der Glenlivet 25yo stammen beide aus der Serie „The Sample Room Collection“, beide sind mit 43$ vol. abgefüllt und es sind Abfüllungen, die sich durch ihr Finish auszeichnen: Der Glenlivet The Sample Room Collection 21yo erhielt ein Finish in Oloroso Sherry-, Troncais Oak Cognac- und Colheita Vintage Portfässern, der Glenlivet The Sample Room Collection 25yo eines in Pedro Ximenez Sherry und Troncais Oak Cognacfässern.

Auch hier die Etiketten für Sie – die Altersangaben werden direkt auf die Flasche gedruckt: