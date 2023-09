TTB-Neuheiten: The Port Charlotte 18, Caperdonich Vintage 1991

An diesem an Nachrichten nicht armen Tag gibt es noch zwei Funde in der us-amerikanischen TTB-Datenbank zu vermelden, die dazu an getan sind, die Herzen von Whiskyfreunden höher schlagen zu lassen:

Zunächst einmal gibt es offenbar in absehbarer Zeit (wohl Anfang 2024) einen Port Charlotte 18yo, einen stark getorften Whisky aus der Bruichladdich-Destillerie. Mit 54,3% vol. Alkoholstärke abgefüllt, verspricht er ein geschmackliches Erlebnis zu werden. Die Auflage: Sechstausend Flaschen.

Das sind die Etiketten:

Von einem anderen Kaliber ist das, was Chivas Brothers wohl auf den Markt bringen werden: Einen Jahrgangswhisky aus der schon dem Erdboden gleichgemachten Caperdonich Distillery. Der Caperdonich Vintage 1991 ist 32 Jahre alt, mit 44,4% vol. Alkoholstärke abgefüllt und wird besonders Liebhaber von Speyside Whiskys erfreuen können. Hier die Etiketten für Sie:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.