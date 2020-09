Victor Mee Auctions versteigert Sammlung aus nordirischem Pub

Eine ganz besondere und außergewöhnliche Sammlung wird am 5. Oktober bei Victor Mee Auctions online unter den Hammer kommen. The McCabe Collection ist eine Kollektion von mehr als 10.000 Werbe- und Erinnerungsstücken aus Mollys Pub in Warrenpoint im County Down in Nordirland: Werbespiegel, Barstatuen, antike Flaschen, Gläser, Tabletts, Wasserkrüge und Werbeschilder, die von der Familie McCabe gesammelt wurden.

Edward McCabe gründete diesen Pub 1924. Seine älteste Tochter Molly übernahm die Kneipe während des Zweiten Weltkriegs zu einer Zeit, als Soldaten aus den USA in Warrenpoint stationiert waren. Molly McCabe starb 2011 und der Pub wurde verkauft. Die in den letzten 80 Jahren gesammelten Gegenstände suchen jetzt ein neues Zuhause.

Diese Auktion umfasst 1392 Lots und bietet etwas für jeden Geldbeutel. Highlight dieser Versteigerung ist eine Flasche Cassidy & Co Monasterevin Whiskey. Diese Abfüllung stammt aus den 1880er-Jahren und ist ungeöffnet. Bei diesem Los wird ein Preis von mehr als 12.000 Euro erwartet, wobei das Auktionshaus hofft, dass dieser Preis übertroffen wird. Denn im letzten Jahr erzielte eine ähnliche Flasche stolze 23.000 €.

Mit deutlicher weniger Einsatz könnten Sie eine Kollektion leerer Flaschen erstehen (erwartet werden hier 10- 20 €), ein Emaille-Getränketablett mit Werbung für Dunvilles VR Whisky (50 € – 100 €) oder eine Flasche John Jameson & Son Dublin Ten Year Old Whiskey von 1940 (400 € – 600 €). Auf der Website www.irishpubcollections.com finden Sie Näheres zu Edward und Molly McCabe sowie eine geordnete Auflistung der Erinnerungsstücke. Die Auktion findet online unter https://auctions.victormeeauctions.ie statt.