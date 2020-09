PR: Teerenpeli destilliert Finnlands beliebtesten Single Malt

Auch in Finnland wird Whisky produziert! Kirsch Whisky stellt in seiner heutigen Presseaussendung die Whisky-Destillerie Teerenpeli vor. In der nachfolgenden Info erfahren Sie alles über die Brennerei in Lahti sowie dem Portfolio von Teerenpeli. Ihr KULO erhielt übrigens auf der diesjährigen IWSC 98 Punkte, damit neben Gold und die Auszeichnung „outstanding“.

Onnittelut!

Nordische Brennkunst in schottischer Tradition:

Teerenpeli destilliert Finnlands beliebtesten Single Malt

Die finnische Stadt Lahti 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Helsinki ist nicht nur Austragungsort von Skiweltmeisterschaften, sondern auch Heimat von Finnlands erster und größter Whisky-Destillerie. Teerenpeli ist ein Familienunternehmen, das 1995 mit dem Brauen von Preiselbeerbier in seine gehaltvolle Laufbahn startete. 2002 begannen die finnischen Pioniere mit der Destillation ihres milden Single Malts, der so beliebt ist, dass Teerenpeli aktuell mit seinen beiden in Schottland handgefertigten Pot Stills bis zu 160.000 Liter Alkohol im Jahr produziert. Eine erstaunliche Menge für das dünn besiedelte skandinavische Land, in dem Verkauf von und Werbung für alkoholische Getränke zahlreichen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

Die Produktionsmenge von Teerenpeli gründet ebenfalls im internationalen Erfolg der Brenner. Die weichen, süßen, zum Teil floralen Whiskys aus Finnland zogen bereits auf zahlreichen Wettbewerben die Aufmerksamkeit auf sich. So auch die neueste Abfüllung: der KULO Single Malt. 98 Punkte erhielt der 7-jährige Whisky auf der diesjährigen IWSC – und damit neben Gold die Auszeichnung „outstanding“. KULO basiert auf dem leicht torfigen New Make der Destillerie und reifte in Ex-Oloroso sowie Ex-Pedro-Ximénez Sherry Casks. Entsprechend ist der Single Malt intensiv fruchtig mit Noten von Rosinen, Feigen und Pflaume, einem Hauch Torf-Rauch sowie einer leichten Lakritz-Würze.

Teerenpeli KULO

Single Malt Whisky

7 Jahre

Fass-Typ: Ex-Oloroso & Ex-Pedro-Ximénez Sherry Casks

50,7% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Süß und fruchtig mit leichter Torfnote

Gaumen: Aromen von Trockenfrüchten, weiches Mundgefühl

Nachklang: Lang, fruchtig und mit Anklängen von Lakritz

Preisgekrönte Single Malts für Liebhaber milder und süßer Aromen

Unverfälscht finnisch und natürlich, entstehen Teerenpelis Whiskys aus heimischen Rohstoffen. Gerste aus der Region, Malz aus lokalen Mälzereien und das frische, kalkreiche Salpausselkä-Grundwasser verleihen den Single Malts stets eine prägnant finnische Note. Die traditionellen Kupferbrennblasen betreiben die Finnen mit erneuerbaren Energien. Ihre Destillate füllen sie in eine vielfältige Auswahl von mit Sherry, Bourbon, Portwein oder Rum vorbelegten Fässern verschiedener Größe ab.

Zur Teerenpeli-Whisky-Range im modernen, skandinavisch-reduzierten Flaschen- und Verpackungsdesign zählt u.a. Finnlands erster 10-jähriger Single Malt. Die goldgelbe, mehrfach prämierte Abfüllung reifte in einer Kombination aus 85 Prozent Bourbon- und 15 Prozent Sherry-Fässern, bevor sie 2015 mit 43% vol. in die Flaschen gefüllt wurde. Der am höchsten dekorierte Single Malt der Finnen, KASKI, reift in ausgewählten Sherry Casks, während PORTTI für drei bis vier Jahre in kleinen, 140 Liter fassenden Ex-Bourbon Casks ruht, bevor der Whisky ein 1,5-jähriges Finish in Portwein-Fässern erhält. Mit SAVU ergänzt Terenpeeli das Portfolio um eine Abfüllung auf Basis von getorftem Malz, die zu 80 Prozent in Bourbon und zu 20 Prozent in Pedro Ximénez Sherry Casks reift.