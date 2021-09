Video-Interview: Mareike Spitzer von irish-whiskeys.de

- Werbung -

Wenn man in Deutschland an irischen Whiskey denkt, denkt man schon lange nicht mehr nur an die großen Namen wie Jameson und Bushmills. Dass der Whiskey aus Irland hier bei uns mehr Beachtung findet, hat auch mit einer Frau zu tun, die sich seit über 10 Jahren für ihn einsetzt: Mareike Spitzer.

Vor nunmehr zehn Jahren startete Mareike Spitzer mit irish-whiskeys.de den ersten Online-Shop, der sich auf die Whiskeys von der grünen Insel spezialisiert hat – damals mit 36 verschiedenen Abfüllungen, was 2011 eine gewaltige Auswahl bedeutete. Seit damals ist Mareike Spitzer auf unzähligen Messen und Veranstaltungen für den irischen Whiskey unterwegs und hat ihn den deutschen Genießern näher gebracht.

Dieses Jubiläum war für uns Anlass genug, mit Mareike Spitzer ein Videointerview zu führen und mit ihr über die Anfänge, das Heute und die Zukunft zu sprechen (die sie in Bezug auf irischen Whiskey übrigens nicht nur rosig sieht).

Auch das Irish Whiskey Wochenende 2021, das am 9. und 10. Oktober nach einer gelungenen Premiere im Vorjahr bereits zum zweiten mal stattfindet (Pre-Opening ist am 8. Oktober) und mit zahlreichen Tasting Sessions den Teilnehmern die Welt des irischen Whiskeys nahebringt, ist Thema in unserem Gespräch.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und gute Unterhaltung mit dem Interview.