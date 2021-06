Video: Ralfy verkostet Ben Nevis 10yo cask strength (Review #880)

- Werbung -

Schon des Längeren haben wir Ralfy Mitchell nicht mehr so zufrieden und euphorisch in seinen Verkostungs-Videos gesehen. Ben Nevis 10yo cask strength heißt die Abfüllung, die er uns in seiner Review #880 vorstellt, und die er recht überschwänglich lobt. Den sehr vollen und kräftigen Whisky aus ehemaligen Bourbon-, Sherry- und Wein-Fässern bewertet Ralfy mit 90 Punkten, vergibt jedoch keine direkte Kaufempfehlung. Dieser Ben Nevis erschien vor drei Jahren in limitierter Auflage und ist heute nur noch auf dem Sekundär-Markt zu finden. Und dies zu Preisen, die um ein vielfaches höher liegen als der damalige Preis.

In seinem neuesten Video benötigt Ralfy mehr als 20 Minuten, um alles angesprochen zu haben, was bei dieser Abfüllung von ihm angesprochen werden sollte. Das Video seiner Review #880 finden Sie wie gewohnt auf Youtube so wie im oberen Bereich dieses Posts.