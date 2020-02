Wer gewinnt das exklusive Irish Whiskey Tasting & Dinner + Übernachtung im Hotel de Weimar in Ludwigslust?

Aus, vorbei! Vielen Dank für die wie immer rege Teilnahme an unserem Gewinnspiel. Unsere Glücksfee hat aus den vielen, vielen Einsendungen einen Glückspilz ermittelt. Dieser nimmt – samt Begleitung – am 22. Februar an einem exklusiven Irish Whiskey Dinner Event in Ludwigslust bei Hamburg im edlen Hotel de Weimar teil und genießt ein Fest für die Sinne – ermöglicht in Zusammenarbeit mit unserem Partner Beam Suntory! Auch die anschließende Übernachtung ist dabei. Nur die Anfahrt muss man selbst organisieren.

Wer hat nun gewonnen? Schauen wir zunächst einmal, WAS es zu gewinnen gab:

Durch den Abend wird Sie die Whisky Markenbotschafterin Tanja Bempreiksz von Beam Suntory führen. Parallel zu dem 6-Gänge-Luxusmenü werden sechs zum Teil nicht mehr erhältliche Abfüllungen und Raritäten aus den irischen Destillerien Kilbeggan und Cooley verkostet.

Lust bekommen? Hier zunächst einmal die detaillierte Übersicht zu den verkosteten Whiskeys und dem begleitenden Luxus-Menü:

Kilbeggan Single Grain (43% Vol.)

Single Grain vereint Qualitäten verschiedenster Alterstufen – von acht bis hin zu 15 Jahre altem Liquid. Neben der mehrjährigen Lagerung bietet Single Grain ein ausgesprochen komplexes Geschmacksprofil durch die Kombination verschiedenster Fässer, u.a. Pedro Ximénez Sherry, Madeira und Bordeauxwein.

Kilbeggan Small Batch Rye (43% Vol., Ltd. Edition)

Eine einzigartige Tradition wird fortgesetzt: Die Herstellung von Rye Whiskey war in den Jahren um 1890 in Irland sehr verbreitet, geriet während der Prohibition und dem irischen Unabhängigkeitskrieg jedoch in Vergessenheit. Die besondere Zusammensetzung aus Malz, Gerste und Roggen bei der Maische und die für Kilbeggan typische zweifache Destillation ergeben einen besonders fruchtigen und gleichzeitig würzig-charaktervollen irischen Whiskey. Ein Teil der Destillation fand hierbei in einer der weltweit ältesten noch aktiven Kupferbrennblasen hergestellt, die in der Kilbeggan Destillerie auch heute noch besichtigt werden kann.

Tyrconnell 16 Jahre Oloroso & Moscatel Cask Finish (46% Vol., Ltd. Edition)

Dieser einzigartige limitierte Single Malt reifte für 16 Jahre in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche. Anschließend erfolgte ein Finish in spanischen Weinfässern aus Andalusien, in denen zuvor Oloroso Sherry und anschließend Moscatel (Dessertwein) lagerten.

Tyrconnell 15 Jahre Madeira Finish (46% Vol., Ltd. Edition)

Der Tyrconnell Single Malt Whiskey ist für 15 Jahre in amerikanischen Ex-Bourbon Weißeichenholzfässern gereift, abgeschlossen mit einer Extra- Reifezeit in Madeira Weinfässern von der gleichnamigen Insel in Portugal. Das verleiht diesem irischen Whiskey eine einzigartige Reichhaltigkeit und Komplexität. Die doppelte Destillation führt zu einem reicheren Geschmack des Tyrconnells und kreiert hierdurch einen Single Malt mit einem delikaten Geschmack und einer cremigen Präsenz.

Weitere Bestandteile des Whiskey Tastings sind außerdem die Raritäten Connemara Distillers Edition und Connemara Turf Mor, die nicht (mehr) hergestellt werden.

Und hier noch, als kleiner weiterer Appetitanreger, das sechsgängige Menü des Abends:

WALDORFSALAT

Jakobsmuschel

Speck

LEGIERTE PERLHUHN-SUPPE

Eigelb

Rauchaal





Eigelb Rauchaal IRISH STEW

Wildlachs

Weißkohl

Black Pudding

SORBET »GRANNY SMITH«





ZITRONENLAMM

weiße Bohnen

Spinatblätter

Thymian





ZITRONENLAMM

weiße Bohnen

Spinatblätter

Thymian





weiße Bohnen Spinatblätter Thymian GRATINIERTER ZIEGENKÄSE

Popcorn

Quark-Eis

Erster Rhabarber 2020

BEGLEITENDE WEINE

RIESLING HOCHGEWÄCHS 2018 (Albert Kallfelz, Mosel)

SPÄTBURGUNDER 2018 (Klumpp, Baden)

Und das ist der Gewinner des Irland-Whisky-Tasting mit Übernachtung im Hotel de Weimar, Ludwigslust am 22. 2. 2020 für 2 Personen:

Kai Kögler aus 96450 Coburg

Wir gratulieren recht herzlich. Beam Suntory wird mit Ihnen per e-Mail Kontakt aufnehmen, um alle Dinge zu regeln.

Und alle, die diesmal nicht gewonnen haben: Bei Whiskyexperts gibt es immer ein nächsten Mal. Und das nächste nächste Mal ist schon bald – nämlich heute 🙂

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team