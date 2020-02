TTB-Neuheiten: Royal Salute Polo Estancia Edition, The Macallan No. 6

Zwei Neuheiten sind uns in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgefallen, und wir möchten Sie natürlich wie immer mit Ihnen teilen.

Zunächst scheint es bald eine Fortsetzung der Royal Salute Polo Edition zu geben. Nach dem Royal 21yo Salute Beach Polo Edition hat man nun den Royal Salute 21yo The Polo Estancia Edition am Start. Der Blended Scotch Whisky mit 40% vol. abgefüllt und kommt wie immer in einem Keramikdecanter. Die eingereichten Label sehen wie folgt aus, verbergen aber noch das Artwork:

Auch neu ist der The Macallan Edition No. 6. Die limitierte Ausgabe wurde in Zusammenarbeit mit Hardy (eine Marke, die vor allem Fliegenfischern ein Begriff sein wird) geschaffen, um die Natur um die Destillerie und den River Spey zu würdigen. Auch hier haben wir die Etiketten für Sie:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.