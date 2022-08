Whisky³, das ist die Potenz aus den Whisky-Shops Flickenschild in Itzehoe, Schlüters Genießertreff in Wülfrath und Whiskyhort in Oberhausen. Auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Bottling stießen die Drei auf diesen Mortlach. Er wurde 2012 destilliert, durfte 10 Jahre in einem Refill Hogshead reifen, bevor er dann 54,9 % Vol. in der Reihe The Old Malt Cask des unabhängigen Abfüllers Hunter Laing abgefüllt wurde.

Alle weiteren Details sowie Tasting Notes und Bestellmöglichkeiten finden Sie in den Infos, die wir erhalten haben:

Whisky³ präsentiert Mortlach 2012, fassstark abgefüllt in der Reihe „The Old Malt Cask“

Mortlach – ein in mancherlei Hinsicht ungewöhnlicher Whisky. Er stammt nicht nur aus der ältesten Destillerie in Dufftown, sondern kommt aufgrund der Mischung zwei- und dreifach destillierter Brände auf eine ungewöhnliche 2,81-fache Destillation. Das ist schon ziemlich dicht an 3 und schlägt damit den Bogen zur neuesten Abfüllung von Whisky³. Flickenschild, Schlüters Genießertreff und der Whiskyhort sind bei ihrer Suche nach Whiskys, die sich für eine gemeinsame Abfüllung lohnen, wieder fündig geworden.

Sie stammt aus dem Hause Hunter Laing und wurde für die Reihe „The Old Malt Cask“ abgefüllt. Im Januar 2012 destilliert, im Mai 2022 abgefüllt, ist er echte 10 Jahre alt. Übrig blieben nach diesem Zeitraum noch 54,9 %. Das Refill Hogshead hat dabei für einen recht hellen Gelbton in den 242 Flaschen gesorgt. Geschmacklich dominieren süße Früchte und Karamell, bevor es in einen mittellangen Abgang mit leicht würziger Note übergeht.

Erhältlich ist dieser Whisky ab sofort bei Flickenschild, Schlüters Geniessertreff und dem Whiskyhort zum Preis von 79,90 EUR (Grundpreis 114,14 EUR/l).