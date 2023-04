Whisky im Bild: Whisky Fair Rhein-Ruhr – Eindrücke vom ersten Messetag am Samstag (40 Bilder)

Gestern war der Auftakt zur diesjährigen Whisky Fair Rhein-Ruhr, wie gewöhnt und bewährt in der Classic Remise in Düsseldorf. Eingebettet im Ambiente historischer Industriekultur und umrahmt von hochwertigen und historischen Fahrzeugen in nächster Umgebung, bieten Händler, Importeure, unabhängige Abfüller und Destillerien eine feine Auswahl an Whisk(e)ys der unterschiedlichen Spielarten.

Am heutigen Sonntag findet die Whisky-Messe ihre Fortsetzung und zugleich ihren Abschluss. Um 12.00 Uhr öffnen die Türen der Classic Remise. Tickets für diese Veranstaltung sind an der Tageskasse erhältlich, um 19.00 Uhr endet dann die Whisky Fair Rhein-Ruhr 2023. Und wir freunen uns schon auf die Whisky Fair Rhein-Ruhr 2024.

Begeleiten Sie uns auf unsrem Rundgang über Whisky Fair Rhein-Ruhr: