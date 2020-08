Whiskyfun: Angus verkostet Highland Park en masse, Teil 2

Die Destilerie Highland Park ist in letzter Zeit nicht damit aufgefallen, sparsam bei der Abfüllung von Einzelfässern für Kunden oder Small Batches im Generellen zu sein. Es ist anzunehmen, dass selbst auf Whiskybase.com bei weitem nicht mehr alles erfasst ist, was in der letzten Zeit so erschienen ist – auch wenn man dort im Moment 2538 Abfüllungen von Highland Park auflistet.

Gerade in den letzten Jahren ist die Qualität dieser Abfüllungen konstant gut, das merkt auch Angus MacRaild, der am Samstag Serge Valentin auf Whiskyfun vertritt, in seinen abschließenden Bemerkungen zu diesem zweiten Flight an, sodass man nicht alle Abfüllungen kennen muss, aber wohl jede mit einem guten Gefühl kaufen/kosten könnte. Und das ist nicht das Schlechteste, was man über eine Brennerei sagen kann.

Hier die Ergebnisse der Verkostung: